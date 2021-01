Οικονομία

Συλλήψεις και πρόστιμα σε πελάτες για μαγαζί που λειτουργούσε κανονικά!

Χειροπέδες για κορονο-πάρτι σε όλη την χώρα. Πληθώρα παραβάσεων και ποινών, σύμφωνα με το απολογιστικό δελτίο της Αστυνομίας για την Δευτέρα.

«Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Χθες, Δευτέρα 4 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 62.427 έλεγχοι, από τους οποίους οι 7.503 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.246 παραβάσεις και 9 συλλήψεις, ως ακολούθως:

962 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των300 ευρώ, ως ακολούθως:

334 στην Αττική 76 στη Θεσσαλονίκη, 70 στην Κρήτη, 68 στο Βόρειο Αιγαίο, 64 στη Στερεά Ελλάδα, 59 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 56 στη Δυτική Ελλάδα, 51 στην Κεντρική Μακεδονία, 40 στη Θεσσαλία, 33 στο Νότιο Αιγαίο, 32 στην Ήπειρο, 29 στην Πελοπόννησο, 27 στα Ιόνια Νησιά και 23 στη Δυτική Μακεδονία.



Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 68.258 ομοειδείς παραβάσεις.

273 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 257 πρόστιμα 300 ευρώ και 16 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:



42 στην Αττική, 36 στο Βόρειο Αιγαίο, 34 στην Κρήτη, 33 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 27 στην Κεντρική Μακεδονία, 25 στη Στερεά Ελλάδα, 18 στα Ιόνια Νησιά, 17 στο Νότιο Αιγαίο, 14 στη Θεσσαλονίκη, 12 στη Δυτική Ελλάδα, 9 στην Πελοπόννησο, 3 στη Θεσσαλία και 3 στη Δυτική Μακεδονία.



Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 25.362 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 23.994 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 1.368 των 150 ευρώ.

11 παραβάσεις και 9 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, υποχρέωση παρουσίαση πελατών μόνο με ραντεβού –clickaway κ.α..

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική:

3.000 ευρώ σε προσωρινά υπεύθυνο μίνι μάρκετ και 5.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη. σύλληψη 2 εργαζομένων σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου και επιβολή προστίμου 300 ευρώ σε αυτούς και 2 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης. Επιπρόσθετα επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη και 15ημερη αναστολή λειτουργίας.

Στη Δυτική Ελλάδα:

σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου και επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ. σύλληψη ιδιοκτήτη καφετέριας, επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ και 15ήμερης αναστολής λειτουργίας.

Στην Κεντρική Μακεδονία: σύλληψη υπευθύνου καφενείου-αναψυκτηρίου-πρατηρίου άρτου και επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ σε αυτόν, 5.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη και 15ήμερη αναστολή λειτουργίας.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πρόστιμα αφορούσαν σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας άσκοπη μετακίνηση, μη χρήση μάσκας κ.λπ.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 641 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 701 άτομα.

Επιπλέον για ιδιωτικές συναθροίσεις και λοιπές συναφείς παραβάσεις,

Στη Θεσσαλονίκη: σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και επιβολή προστίμου 300 ευρώ σε 6 άτομα που συμμετείχαν στη συνάθροιση.

Στη Θεσσαλονίκη: σύλληψη και 1.000 ευρώ πρόστιμο σε δικηγόρο για μη τήρηση υποχρέωσης παρουσίας πελατών κατόπιν ραντεβού, επίσης βεβαιώθηκαν 6 διοικητικά πρόστιμα 300 ευρώ έκαστο σε ισάριθμους πελάτες που βρίσκονταν εντός του δικηγορικού γραφείου.

Στην Αττική: σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 διοργανωτές ιδιωτικών συναθροίσεων και επιβολή προστίμου 300 ευρώ, σε 6 και 3 άτομα αντίστοιχα, που συμμετείχαν στις συναθροίσεις.





ΕΑΔ: αποτίμηση ελέγχων COVID-19 (04.01.2021)





Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 04.01.2021 συνολικά 70.172 ελέγχους και κατέγραψαν 1.254 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.





Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 405.500€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρεις (3) επιχειρήσεις.





Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (62.427).

Α. Κυριότερες παραβάσεις: Μη χρήση μάσκας Μη νόμιμη μετακίνηση Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου Ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις: Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εννέα (9) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος (καφενείου – αναψυκτήριου -πρατήριου άρτου) για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και σε επιβολή προστίμου 3.000€. Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000€ σε βάρος της εν λόγω επιχείρησης και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη και σε επιβολή ενός (1) προστίμου 3.000€ για διοργάνωση πάρτι σε οικία με έξι (6) συμμετέχοντες ,στους οποίους βεβαιώθηκαν πρόστιμα 300€ έκαστος για παραβίαση του περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη δικηγόρου (σχηματισμός δικογραφίας) για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού και σε επιβολή προστίμου 1.000€ για μη τήρηση υποχρέωσης παρουσίας πελατών κατόπιν ραντεβού. Επίσης, βεβαιωθήκαν έξι (6) πρόστιμα ύψους 300€ έκαστος στους πελάτες που βρίσκονταν εντός του δικηγορικού γραφείου και δεν τηρούσαν αποστάσεις, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 2 συλλήψεις για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού (ιδιωτική συνάθροιση σε οικία), στην Περιφέρεια Αττικής. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 2 συλλήψεις για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού και σε επιβολή προστίμου 5.000€ στον ιδιοκτήτη επιχείρησης ενδυμάτων –υποδημάτων, καθώς και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, στην Περιφέρεια Αττικής. Ο ιδιοκτήτης αναζητείται στα όρια του αυτόφωρου. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο μίνι μάρκετ και 5.000€ στον ιδιοκτήτη για παραβίαση ωραρίου, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ στον ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη παραδοσιακού καφενείου και σε επιβολή προστίμου 5.000€ στην επιχείρηση, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφετέριας που σέρβιρε καθήμενους πελάτες, σε επιβολή προστίμου 5.000€ και σε αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια. Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας (2x300€) σε εργαζόμενους σε κατάστημα διανομής φαγητού, στην Περιφέρεια Αττικής. Γ. Τετραψήφιο 1520: Το 1520 δέχτηκε συνολικά δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (2.840) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.