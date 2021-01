Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test στην Αττική

Περισσότεροι από 1.300 δωρεάν έλεγχοι σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν τα περισσότερα κρούσματα.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Τρίτη στην Αττική δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, διενεργήθηκαν 1.326 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 35 κρούσματα (2,646%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 14 άνδρες και 21 γυναίκες.

Ειδικότερα:

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Μετρό Συντάγματος

Πραγματοποιήθηκαν 307 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,65%). Αφορούν σε δύο άνδρες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

Πραγματοποιήθηκαν 580 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (2,24%). Αφορούν σε οκτώ άνδρες και πέντε γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Διονύσου

Πραγματοποιήθηκαν 439 rapid test και προέκυψαν 20 θετικά (4,56%). Αφορούν σε τέσσερις άνδρες και 16 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.