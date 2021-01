Πολιτική

Θύελλα για τον Γεωργιάδη και το lockdown του Αγίου Δημητρίου, στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση της αντιπολίτευσης μετά τις αναφορές για «τους νεκρούς που θρηνούμε» και τις συστάσεις ειδικών. Τι απαντούν ο Υπ. Ανάπτυξης και το Μαξίμου.

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι η Θεσσαλονίκη θρηνεί νεκρούς καθώς δεν επιβλήθηκε αυστηρό lockdown στην πόλη του Αγίου Δημητρίου, όπως συνέστηναν ορισμένοι λοιμωξιολόγοι. Η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρο τον Υπουργό Ανάπτυξης, αλλά και τον Πρωθυπουργό, με «πυρά» για την διαχείριση της πανδημίας, ενώ η Κυβέρνηση αντεπιτίθεται κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση των λεγομένων του κ. Γεωργιάδη και για αντιπολίτευση κατώτερη των περιστάσεων.

Τσίπρας: Ανατριχιαστική η δήλωση Γεωργιάδη

Σκληρή προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο καταλογίζει "εγκληματικές ευθύνες στην διαχείριση της πανδημίας καθώς λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να ακούει τους επιστήμονες", εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Τσίπρας ξεκινά από την δήλωση του Άδ. Γεωργιάδη για την καθυστέρηση του lockdown στην Θεσσαλονίκη αναφέροντας «Η ομολογία του Υπουργού Ανάπτυξης πως η Θεσσαλονίκη θρηνεί τόσους νεκρούς από την πανδημία γιατί η κυβέρνηση αγνόησε τους ειδικούς που είχαν ζητήσει lockdown πριν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου, είναι ανατριχιαστική. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε μόνο ψέματα, όταν μας έλεγε πως κανείς δεν είχε ζητήσει έγκαιρα πιο σκληρά μέτρα. Αλλά απολύτως συνειδητά έβαλε για άλλη μια φορά το πολιτικό κόστος πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς, δεν μας εκπλήσσει. Και δυστυχώς αυτή η στάση αφορά όχι μόνο το τι έγινε μέχρι σήμερα αλλά και το τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Οι ειδικοί προειδοποιούσαν για νέο εφησυχασμό. Χαρακτήρισαν «αυθαίρετη απόφαση» τα 9 άτομα για τα ρεβεγιόν των γιορτών. Ο κ. Μητσοτάκης τους αγνόησε. Μετά, έμαθαν από τα κανάλια, πριν καν συνεδριάσουν και παρά τις αντιδράσεις τους, πως η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία. Πάλι τους αγνόησε».

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει «Οι εγκληματικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη για την αλλοπρόσαλλη διαχείριση της πανδημίας, την κατάρρευση του ΕΣΥ και τις 5.000 ανθρώπινες απώλειες είναι δεδομένες. Όπως δεδομένη είναι και η υπογραφή του στο τρίτο κύμα έξαρσης της πανδημίας, για το οποίο προειδοποιούν οι επιστήμονες μετά τις γιορτές. Πλέον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για ποιο λόγο τόσο καιρό ο κ. Μητσοτάκης αρνείται τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων. Λαμβάνει αποφάσεις χωρίς καν να ακούει τους επιστήμονες και επιχειρεί εκ των υστέρων να τους εκμεταλλευτεί μόνο και μόνο για να επιβεβαιώνει τις δικές του πολιτικές αποφάσεις».

Γεωργιάδης: διαστρέβλωση των λεγομένων μου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε «Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μία φορά αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων. Την τόσο κρίσιμη ώρα για τον έλεγχο της πανδημίας και την κοινωνική ειρήνη και την προσπάθεια να αποφύγουμε το τρίτο κύμα, αντί να προσπαθούν να βοηθήσουν για να ελέγξουμε αυτή την συμφορά, επιχειρούν διαστρεβλώνοντας τα δικά μου λόγια να πλήξουν την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.

Ουδέποτε αναφέρθηκα, στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, σε εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων. Αναφέρθηκα σε κάποιους λοιμωξιολόγους, αυτούς που έβγαιναν στα τηλεοπτικά δίκτυα και εισηγούντο αυστηρότερα μέτρα. Είναι αυτονόητο ότι εισήγηση της Επιτροπής για καραντίνα στη Θεσσαλονίκη πριν από την γιορτή του Αγίου Δημητρίου ουδέποτε έχει υπάρξει και αυτονοήτως εάν είχε υπάρξει, θα είχε γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση.

Κατά συνέπεια, το μόνο που έχω να πω στον κύριο Τσίπρα είναι εάν μπορεί ας γίνει για μία φορά χρήσιμος στην πατρίδα του βάζοντας πλάτες στην Κυβέρνηση σε μία δύσκολη απόφαση για να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές».

Αντεπίθεση Ταραντίλη στον Τσίπρα

Σε απάντηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Χρήστου Ταραντίλη, για την ανάρτηση του Αλ. Τσίπρα, αναφέρεται «Λυπάμαι που η πρώτη μου ανακοίνωση ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αφορά την απάντηση σε ανάρτηση του κ. Τσίπρα, το ύφος της οποίας κινείται στα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα τον καλέσω, λοιπόν, να μας πει ποια είναι η απόφαση που επικαλείται για την λήψη πιο αυστηρών μέτρων στη Θεσσαλονίκη, την οποία δεν ακολούθησε η Κυβέρνηση. Πότε ελήφθη κι από ποιους; Επίσης θα του ζητήσω, αφού εκφράζει τη διαφωνία του για τον αριθμό των 9 ατόμων σε κάθε σπίτι, να μας αποκαλύψει, έστω εκ των υστέρων, ποια ήταν η δική του πρόταση. Θα τον ρωτήσω επίσης να μας ανακοινώσει την θέση του για το άνοιγμα των σχολείων. Συμφωνεί ότι πρέπει να ανοίξουν ή όχι;

Όσο για το ενδεχόμενο «τρίτου κύματος» της πανδημίας, θα καλέσω τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να δει τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και θα του υπενθυμίσω ότι η Κυβέρνηση έλαβε κάθε μέτρο που ήταν δυνατόν για την αποτροπή του, παρότι δεν τον είδαμε να συναινεί σε κανένα από αυτά. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Προτείνω να μην εξαντλείται σε αφορισμούς και ακραίους χαρακτηρισμούς που προκαλούν την αποστροφή των πολιτών, αλλά να διεξάγεται με δεδομένα κι επιχειρήματα».

Ηλιόπουλος: η ανατριχιαστική ομολογία Γεωργιάδη… δεν μαζεύεται

Απαντώντας στον Υπ. Ανάπτυξης και τον Κυβ. Εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρει «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κ. Γεωργιάδης προσπαθούν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Λίγη ώρα μετά το ΣΚΑΙ, σε συνέντευξή του στον Real fm ο κ. Γεωργιάδης επαναλάμβανε τα ίδια και χειρότερα, λέγοντας πως «ένα από τα λάθη που κάναμε, ήταν ότι όταν οι λοιμωξιολόγοι μας είχαν εισηγηθεί μία παρόμοια στρατηγική στη Θεσσαλονίκη, πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, εμείς από σεβασμό στην παράδοση της πόλεως και την Ορθοδοξία δεν κλείσαμε τη Θεσσαλονίκη πριν τον Άγιο Δημήτριο. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε ήταν μεγάλο λάθος».

Ο κ. Βατόπουλος, μέλος της Επιτροπής, σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV είχε δηλώσει πως από τα μέσα Οκτωβρίου η Επιτροπή είχε ζητήσει πιο αυστηρά μέτρα και στη Θεσσαλονίκη «αλλά η κυβέρνηση επέλεξε να πάει πιο χαλαρά». Ο κ. Εξαδάκτυλος, επίσης μέλος της Επιτροπής, έχει καταγγείλει σε συνέντευξή του στο Kontra πως είχαν γίνει εισηγήσεις για lockdown στη Θεσσαλονίκη πριν τις 22 Οκτωβρίου. Όσο και να προσπαθούν, η ανατριχιαστική ομολογία του κ. Γεωργιάδη, ότι η κυβέρνηση αγνόησε εισηγήσεις των ειδικών για τη Θεσσαλονίκη, δεν μαζεύεται. Αντί να ρωτάνε τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τι πρέπει να κάνουν, ας κάνουν το αυτονόητο: Να ακολουθούν τις εισηγήσεις των ειδικών, όπως καλεί από την πρώτη μέρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, και να μην τους θυμούνται μόνο όποτε θέλουν να νομιμοποιήσουν τις πολιτικές τους αποφάσεις. Και φυσικά, να δώσουν τώρα στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Επιτροπής, για να δουν όλοι οι πολίτες σε ποιες άλλες περιπτώσεις η κυβέρνηση δεν έχει ακολουθήσει τις εισηγήσεις των ειδικών. Όσο και να κρύβει τα πρακτικά, οι εγκληματικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη για την δραματική εξέλιξη της πανδημίας δεν κρύβονται».

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Η κυνική ομολογία του κ. Γεωργιάδη πως η κυβέρνηση αγνόησε εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων για καραντίνα στη Θεσσαλονίκη πριν του Αγίου Δημητρίου, με αποτέλεσμα η πόλη να θρηνεί τα περισσότερα θύματα της πανδημίας, επιβεβαιώνει τα χυδαία ψέματα του κ. Μητσοτάκη που έλεγε σε συνέντευξή του στον Alpha πως «κανένας ειδικός δεν μας το είχε υποδείξει». Επιβεβαιώνει όμως και κάτι χειρότερο: Τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, που λαμβάνει αποφάσεις ερήμην της Επιτροπής και των ειδικών, βάζοντας το πολιτικό κόστος πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι «Η ομολογία Γεωργιάδη ότι η κυβέρνηση αγνόησε εισηγήσεις λοιμωξιολόγων για επιβολή καραντίνας πριν τον εορτασμό του Αγ. Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύει τόσο τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, όσο και το γεγονός ότι τα κριτήρια των κυβερνητικών αποφάσεων και παλινωδιών δεν είναι επιστημονικά, αλλά πολιτικά. Γι’ αυτό άλλωστε και η κυβέρνηση, λίγες μέρες μετά, φρόντισε να δείξει όλη της την πυγμή, απαγορεύοντας τις συμβολικές κινητοποιήσεις για το Πολυτεχνείο, που τηρούσαν όλα τα υγειονομικά μέτρα και παρά το γεγονός ότι ως προς αυτό δεν υπήρξε καμία σχετική εισήγηση της επιτροπής ειδικών. Τέτοιες παραδοχές και πρακτικές αποτελούν τον καλύτερο χορηγό των ανορθολογικών απόψεων και συμπεριφορών».

Εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ, ο Γραμματέας Επικοινωνίας, Παναγιώτης Βλάχος, δήλωσε «Σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση, ο λαλίστατος υπουργός Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχεται κυνικά ότι χάσαμε χιλιάδες συνανθρώπους μας, επειδή η ΝΔ ταύτισε τον "σεβασμό στην Ορθοδοξία" με την απουσία μέτρων προστασίας στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου. Ας το πει στις οικογένειες που θρηνούν. Πότε επιτέλους το Μέγαρο Μαξίμου θα παραδεχτεί τα λάθη του;»