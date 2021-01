Κοινωνία

Νεκρός ανήλικος από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Συνελήφθη η οδηγός στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Τροχαία για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

(εικόνα αρχείου)

Δεκαεξάχρονος οδηγός δικύκλου τραυματίστηκε θανάσιμα σε σύγκρουση με Ι.Χ. αυτοκίνητο στις Σέρρες.

Το δυστύχημα συνέβη στη 1.20 μετά το μεσημέρι στο 7ο χλμ της επαρχιακής οδού Σερρών - Σκουτάρεως.

Σύμφωνα με όσα έγιναν μέχρι στιγμής γνωστά, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με την μηχανή (χαμηλού κυβισμού), με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ανήλικος αναβάτης της.

Η 53χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Σερρών για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.