“Μπλόκο” του ΣτΕ για Θεία Λειτουργία με πιστούς

Το σκεπτικό για την απόφαση της Ολομέλειας. Ποιοι και πότε είχαν ασκήσει τις προσφυγές και για ποιες Εορτές. Οι κινήσεις της Ιεράς Συνόδου για τα Θεοφάνια.

Της Λίας Κοντοπούλου

Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές πολιτών που ζητούσαν να μην ισχύσουν οι περιορισμοί στον αριθμό των πιστών εντός των ιερών ναών λόγω κορονοϊού κατά τις ιερές ακολουθίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι σήμερα δεν κατατέθηκε κάποια προσφυγή στο ΣτΕ από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως αναφέρεται ρητά, στην εγκύκλιο που εστάλη την Δευτέρα σε όλους τους ναούς, ότι θα πράξει η Εκκλησία σχετικά με την κυβερνητική απόφαση οι ναοί να παραμείνουν κλειστοί για τους πιστούς κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας των Θεοφανίων.