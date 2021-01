Οικονομία

Ζαχαράκη: Ο τουρισμός καταλύτης για την έξοδο της χώρας από την κρίση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θερμή υποδοχή στη νέα Υφυπουργό Τουρισμού και ευχαριστίες από τον Χάρη Θεοχάρη στον Μάνο Κόνσολα για το έργο του.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή παράδοσης – παραλαβής στο Υπουργείο Τουρισμού από τον απερχόμενο Υφυπουργό Μάνο Κόνσολα στη νέα Υφυπουργό, Σοφία Ζαχαράκη. Κατά την τελετή ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, αφού καλωσόρισε τη νέα Υφυπουργό, ευχαρίστησε τον απερχόμενο Υφυπουργό για τη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Οι ιδιαίτερες συνθήκες δεν πρέπει να μας αποτρέψουν από το να εκφράσουμε αυτά που περάσαμε μαζί. Κλήθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη κρίση. Χωρίς τον Μάνο Κόνσολα, χωρίς τη γνώση του, την εμπειρία του και την καθημερινή συζήτηση μαζί του τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και για τον ελληνικό τουρισμό αλλά και για εμένα τον ίδιο. Θέλω, Μάνο, πραγματικά από καρδιάς, να σε ευχαριστήσω γιατί στάθηκες πλάι μας και συνδιαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί. Κληθήκαμε να πάρουμε δύσκολες και επίπονες αποφάσεις και έδειξες μια άοκνη θέληση να στηρίξεις τον τουρισμό. Σε ευχαριστώ από καρδιάς για αυτό.

Οι προκλήσεις, όμως, είναι μπροστά μας. Για αυτό θέλω να καλωσορίσω τη Σοφία Ζαχαράκη και αν υπάρχει κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, πέρα από τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, είναι και για αυτό. Γιατί αυτή η ομάδα -και αυτή που ήμασταν ως τώρα και αυτή που θα είμαστε στο επόμενο διάστημα- είναι μια δυνατή ομάδα, που μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα, όπως άλλωστε το έχει αποδείξει. Η Σοφία είναι ένας νέος άνθρωπος με όραμα για τον τουρισμό και με όρεξη για δουλειά και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε μαζί για να αντιμετωπίσουμε κατάματα τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και τις προκλήσεις αυτής της κομβικής για την ανάκαμψη του τουρισμού χρονιάς. Είμαστε ήδη σε προετοιμασία. Οι καμπάνιες ήδη κτίζονται από τον ΕΟΤ και έχουμε να κάνουμε πολλά και στον θεματικό τουρισμό και στην τουριστική εκπαίδευση. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και που έχεις την όρεξη και τη διάθεση να μας βοηθήσεις».

Ο απερχόμενος Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για τη δυνατότητα που μου έδωσε να υπηρετήσω στο Υπουργείο Τουρισμού, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία και τις αντιστάσεις από κατεστημένες νοοτροπίες, στον τομέα των αρμοδιοτήτων μου, αφήνουμε ένα διακριτό και ορατό έργο, παραδίδοντας δύο ολοκληρωμένα, πολύ σημαντικά νομοσχέδια: Το πρώτο για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και το δεύτερο για την περιφερειακή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Παράλληλα, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη θα προχωρήσει την πρωτοβουλία που αναλάβαμε από κοινού για την τουριστική εβδομάδα στα σχολεία. Η κυβέρνηση, είμαι σίγουρος, ότι θα συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό της έργο και η νέα ηγεσία του υπουργείου θα ολοκληρώσει τα δυο αυτά σημαντικά νομοσχέδια. Εύχομαι στη νέα Υφυπουργό Τουρισμού καλή θητεία και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει».

Η νέα Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντα της Υφυπουργού Τουρισμού με ιδιαίτερη χαρά αλλά και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Παραλαμβάνω σημαντικό και μετρήσιμο έργο από τον Μάνο Κόνσολα, τον οποίο θερμά ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε και που θα συνεχίσουμε να έχουμε στα θέματα του τουρισμού. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να συνεργαστώ με τον Υπουργό και φίλο Χάρη Θεοχάρη και είμαι σίγουρη πως σε μια δύσκολη χρονιά για τη χώρα ο Τουρισμός όχι μόνο θα σταθεί όρθιος αλλά θα αποτελέσει και τον καταλύτη εξόδου της χώρας από την κρίση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για τη διαρκή εμπιστοσύνη του και δεσμεύομαι ότι θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια ώστε το κυβερνητικό όραμα για τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού και την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη χώρα μας να υλοποιηθεί».