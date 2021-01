Οικονομία

ΥΠΕΝ: παράδοση – παραλαβή με απολογισμό Χατζηδάκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το έργο του επί 18 μήνες, πριν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο ο Κώστας Σκρέκας

«Ως 18μηνο σοβαρών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βιώσιμη, πράσινη ανάπτυξη» συνόψισε ο απελθών υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης τη θητεία του στο ΥΠΕΝ, κατά την τελετή παράδοσης του υπουργείου στον διάδοχό του, Κώστα Σκρέκα, τον οποίο υποδέχθηκε, τονίζοντας ότι είναι βέβαιος για την επιτυχία του και συμπαραστάτης του σε ό,τι χρειαστεί. Ο νέος υπουργός ΠΕΝ από την πλευρά του τόνισε πως «Στο δίλημμα περιβάλλον ή ανάπτυξη, θα πω Ανάπτυξη και Περιβάλλον, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ισχυρή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία των δηλώσεων των κ.κ. Χατζηδάκη και Σκρέκα:

Κωστής Χατζηδάκης

«Καλωσορίζω στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το νέο υπουργό Κώστα Σκρέκα και το νέο υφυπουργό αρμόδιο για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά. Σε αυτό το υπουργείο αφήνω ένα κομμάτι από την καρδιά μου. Καθώς στους 18 μήνες που εγώ και η ομάδα εργαστήκαμε σκληρά και προωθήσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Κορωνίδα ήταν το έργο που έγινε στη ΔΕΗ, ώστε να γίνει η ενέργεια από πρόβλημα στον ισχυρότερο σύμμαχο της προσπάθειας για ανάπτυξη και για προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα. Εκσυγχρονίσαμε επίσης την περιβαλλοντική και χωροταξική νομοθεσία, δίνοντας –για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση τόσο έντονα πράσινο χρώμα στις πολιτικές της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, στον τομέα της ενέργειας:

Εργαστήκαμε από την πρώτη κιόλας μέρα για τη διάσωση και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ. Με τα έκτακτα μέτρα που πήραμε το καλοκαίρι του 2019 η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση απέφυγε τη χρεοκοπία. Με το νόμο 4643 που ψηφίσαμε τέθηκαν οι βάσεις για τον εκσυγχρονισμό της. Όλα αυτά αποτυπώνονται τόσο στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των διεθνών οίκων όσο και στην πορεία της μετοχής της! Σήμερα μιλάμε για μία καινούργια ΔΕΗ. Και αυτό πιστώνεται τόσο στη Διοίκηση της επιχείρησης, όσο και στην ίδια την κυβέρνηση!

Θέσαμε τα θεμέλια για την περαιτέρω αύξηση της παρουσίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Με την απλοποίηση και επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για τις ΑΠΕ με τον περιβαλλοντικό νόμο 4685. Αλλά και με τα πρόσφατα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα με τα οποία διασφαλίστηκε η βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ σε ορίζοντα δεκαετίας, αλλά ταυτόχρονα τέθηκαν οι βάσεις για τη σταδιακή ένταξη των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας !

Καταγράψαμε σημαντική πρόοδο στον εκσυγχρονισμό και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Ειδικότερα, μέσα στο 2020 ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί για μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων, όπως η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται σε καλό δρόμο, καθώς το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί μέχρι τώρα είναι πολύ ισχυρό. Το ίδιο και η ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, με την ολοκλήρωση της οποίας θα δοθεί τέλος σε ένα πρόβλημα 35 ετών! Έχουν προχωρήσει σημαντικά οι ιδιωτικοποιήσεις της ΔΕΠΑ Υποδομών και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ «τρέχει» και η ιδιωτικοποίηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου της Καβάλας. Σημαντική πρωτοβουλία προς την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ήταν η εφαρμογή τoυ Target Model από την 1 η Νοεμβρίου 2020, του ευρωπαϊκού μοντέλου αγοράς ενέργειας που δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού επ’ ωφελεία των καταναλωτών. Η αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την ομαλή λειτουργία του μοντέλου εκδηλώθηκε με το σαφέστερο τρόπο.

Νοεμβρίου 2020, του ευρωπαϊκού μοντέλου αγοράς ενέργειας που δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού επ’ ωφελεία των καταναλωτών. Η αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την ομαλή λειτουργία του μοντέλου εκδηλώθηκε με το σαφέστερο τρόπο. Σε σχέση με τα διεθνή ενεργειακά πρότζεκτ, η δραστηριότητα ήταν επίσης έντονη. Θυμίζω: Την υπογραφή με την Κύπρο και το Ισραήλ της ιστορικής συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med, την ολοκλήρωση του αγωγού φυσικού αερίου TAP, την έναρξη κατασκευής του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB. Και την προώθηση του πρότζεκτ του FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Στον τομέα του περιβάλλοντος:

Αναλάβαμε την ιστορική δέσμευση για την απολιγνιτοποίηση της χώρας μέχρι το 2023. Μια προσπάθεια που βασίζεται στο Μasterplan της οικονομικά και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, για το οποίο έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση άνω των 5 δισεκατομμυρίων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, οι δε εμβληματικές επενδύσεις που έχουν προταθεί ξεπερνούν σε αξία τα 3,5 δισεκατομμύρια.

Φέραμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του περιβαλλοντικού νόμου 4685, ένα εργαλείο πράσινης ανάπτυξης: Με ρυθμίσεις ριζικής απλοποίησης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, οι οποίες δεν θα απαιτούν πλέον 6-8 χρόνια, αλλά μόλις 100-150 ημέρες, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη ! Αλλά και με ένα νέο, ευρωπαϊκό μοντέλο για τις περιοχές Natura το οποίο βάζει τέλος στην αυθαιρεσία και θα έχει τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εισαγάγαμε την Ελλάδα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με το νόμο για την ηλεκτροκίνηση και το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων “Κινούμαι Ηλεκτρικά”. Ενδεικτικό του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει είναι ότι στους λίγο πάνω από 4 μήνες που τρέχει το πρόγραμμα, οι αιτήσεις επιδότησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν ήδη ξεπεράσει τις πωλήσεις των τελευταίων 4 ετών.

Θέσαμε στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας τις δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, αρχής γενομένης από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με προϋπολογισμό 900 εκατομμυρίων ευρώ και υψηλότερες επιδοτήσεις από τα προηγούμενα προγράμματα, ενθαρρύναμε τη μετάβαση προς κατοικίες «έξυπνες» και ενεργειακά αυτόνομες.

Προχωρήσαμε με ταχύτητα τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Υπογράφηκε τον Ιούνιο η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, ενώ πριν λίγες ημέρες ηλεκτρίστηκε η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης με το μεγαλύτερο υποβρύχιο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως!

Ήμασταν μεταξύ των πρώτων χωρών της ΕΕ που ενσωματώσαμε την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης από φέτος τον Ιούλιο και την οποία ενισχύσαμε με επιπλέον εθνικά μέτρα. Τα πλαστικά μιας χρήσης απαγορεύονται μάλιστα στο Δημόσιο, 6 μήνες νωρίτερα, δηλαδή από την 1η Φεβρουαρίου!

Επεξεργαστήκαμε το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, το μεγαλύτερο τέτοιο σχέδιο στην ιστορία της χώρας, που προβλέπει την αναδάσωση 500.000 στρεμμάτων με 30 εκατ. δενδρύλλια!

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων:

Βάλαμε τέλος στις ντροπιαστικές εικόνες με τα βουνά απορριμμάτων στην Κέρκυρα, το Αίγιο, τη Λευκάδα και τη Χάλκη.

Προχωρήσαμε σημαντικά την προσπάθεια να κλείσουμε τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), καθώς έκλεισαν ήδη οι ΧΑΔΑ σε Κάσο, Πάτμο, Σίκινο, Κέα και Κάρυστο.

Εκπονήσαμε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που θα αποτελέσει τον Οδικό Χάρτη της χώρας στην προσπάθειά της για τη σημαντική μείωση της ταφής απορριμμάτων και την κατακόρυφη αύξηση της ανακύκλωσης.

Ξεκινήσαμε την προσπάθεια επέκτασης του καφέ κάδου (του κάδου βασικά για τα τρόφιμα) σε όλη την επικράτεια.

Επιταχύναμε τη δημοπράτηση και τη δημιουργία σύγχρονων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων σε όλη τη χώρα! Από όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν τέτοιες μονάδες στη χώρα μας έχουν δημιουργηθεί μόλις 4. Και εμείς μέσα σε 18 μήνες φτάνουμε στις επόμενες μέρες στη φάση της δημοπράτησης σε σχεδόν 20 τέτοιες μονάδες!

Επεξεργαστήκαμε επίσης και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης το νομοσχέδιο που αλλάζει τα πάντα στην ανακύκλωση, με χωριστή συλλογή για γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, χαρτί και επιβράβευση στην πράξη για όσους πολίτες ανακυκλώνουν περισσότερο.

Στον ευρύτερο τομέα της χωροταξίας και της πολεοδομίας:

Ψηφίστηκε πρόσφατα ο χωροταξικός-πολεοδομικός νόμος 4759/2020, μία μεταρρύθμιση-τομή για ανάπτυξη με πράσινο χρώμα! Με τον οποίο μεταξύ άλλων: Απλοποιούνται οι χρήσεις γης διευκολύνοντας τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές, περιορίζεται η άναρχη εκτός σχεδίου δόμηση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη με κανόνες, Δημιουργείται η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης και επιταχύνεται με ψηφιακά μέσα η έκδοση των οικοδομικών αδειών ώστε να σταματήσουν οι καθυστερήσεις. Εξορθολογίζονται οι ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και αίρεται με αυτό τον τρόπο η ομηρία πολλών συμπολιτών μας. Εισάγονται κίνητρα ενίσχυσης της προσβασιμότητας των συμπολιτών μας με αναπηρία. Η σημαντικότερη όμως ρύθμιση αφορά την γρήγορη και μαζική εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Στο Κτηματολόγιο υπάρχει ορατή πρόοδος. Η κτηματογράφηση ανέβηκε από το 28% στο 65% σε 16 μήνες καλύπτοντας το 93% της Επικράτειας.

Στους Δασικούς Χάρτες κάναμε επίσης μία μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε η ανάρτησή τους να μπορέσει να ολοκληρωθεί στις αρχές αυτής της χρόνιας και να έχει η χώρα πλήρεις και αξιόπιστους δασικούς χάρτες σε 2 χρόνια.

Δρομολογήσαμε μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως το Σχέδιο για το Μάτι και το Προεδρικό Διάταγμα του Υμηττού. Δρομολογήσαμε επίσης τρεις μεγάλες παρεμβάσεις για τη Θεσσαλονίκη: Την ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για το Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά και το Γήπεδο του ΠΑΟΚ

Ενώ κρατήσαμε την Ακρόπολη στο ύψος της. Μειώθηκε το ύψος των κτιρίων γύρω από την Ακρόπολη στα 21 μέτρα.

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι: «Είναι νομίζω φανερό ότι έγινε σοβαρή δουλειά αυτούς τους 18 μήνες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αφήνουμε πίσω μας συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο, έργο-παρακαταθήκη για την ομάδα που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την αποστολή την οποία ξεκινήσαμε και προχωρήσαμε σημαντικά και στους τέσσερις τομείς που προανέφερα. Δεν κρύβω ότι ο αποχωρισμός από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν είναι εύκολος, γιατί έχω συνδεθεί συναισθηματικά με την προσπάθεια και αυτό το υπουργείο. Θα είμαστε και θα είμαι εδώ για να βοηθήσω, αν χρειαστεί, τη νέα ομάδα στη διαδικασία μετάβασης».

Κώστας Σκρέκας

«Νιώθω πρώτα από όλα την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη για την τεράστια τιμή και εμπιστοσύνη που μου δείχνει να παραλάβω από εσένα ένα κρίσιμο υπουργείο και να συνεχίσω ένα σπουδαίο μεταρρυθμιστικό έργο που εσύ έχεις ξεκινήσει. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχω την τιμή να παραλαμβάνω αυτό το υπουργείο από τον κ. Χατζηδάκη, με τον οποίο είχαμε την χαρά και την τύχη να συνεργασθούμε στην αντιπολίτευση, εκείνος ως αντιπρόεδρος και εγώ ως τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ισχυρή, αειφόρος και βιώσιμη Ανάπτυξη της χώρας μας περνάει μέσα από τον ενεργειακό κλάδο. Και στο δίλημμα περιβάλλον ή ανάπτυξη, θα πω Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Μόνον έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ισχυρή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Προστατεύοντας το Περιβάλλον για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε κλάδοι όπως η βιομηχανία, ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, να μπορέσουν να αναπτυχθούν»

Ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαρίστησε τον προκάτοχό του, τονίζοντας ότι γνωρίζει το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει. Όπως είπε, «Σήκωσε πολύ ψηλά τον πήχη και άφησε πίσω σου συνεργάτες όπως η γενική γραμματέας ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο γενικός γραμματέας συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμης Μπακογιάννης. Μένει πίσω και το έργο που έχει επιτελέσει ο καλός φίλος, Δημήτρης Οικονόμου. Τώρα με τη νέα ομάδα, με τον Γιώργο Αμυρά και τον Νίκο Ταγαρά, να είστε βέβαιοι ότι με άοκνη εργασία, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με συγκεκριμένο προσανατολισμό, θα καταφέρουμε το έργο που εσύ ξεκίνησες, να το ολοκληρώσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη διακυβέρνηση αυτής της χώρας και από αυτόν τον τομέα».