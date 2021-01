Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: Με ρακές η παράδοση - παραλαβή (εικόνες)

Ο Γιάννης Βρούτσης παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο στον Κωστή Χατζηδάκη, σε μία τελετή που πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα.

Ο απερχόμενος Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, υποδέχθηκε τον διάδοχο του, Κωστή Χατζηδάκη, για την τελετή παράδοσης-παραλαβής, παρουσία των υπόλοιπων υφυπουργών Πάνου Τσακλόγλου, Μαρίας Συρεγγέλα και Δόμνας Μιχαηλίδου.

Με χαμόγελα και ρακές, οι δύο άνδρες τα είπαν, με τον κ. Βρούτση να δηλώνει μεταξύ άλλων είπε ότι αφήνει πίσω του ένα «νοικοκυρεμένο» Υπουργείο με «σύγχρονες και στέρεες βάσεις» και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε αναθέτοντας του το συγκεκριμένο Υπουργείο σε μία κρίσιμη στιγμή.

Κάνοντας έναν απολογισμό του έργου στο Υπουργείο Εργασίας, που όπως είπε ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, ο κ. Βρούτσης στάθηκε ιδιαίτερα στη χαρτογράφηση του ασφαλιστικού με το πληροφοριακό σύστημα «Ήλιος», στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν λόγω της πανδημίας αλλά και την ψηφιακή σύνταξη.

«Το 2021 μπαίνει με θετικές ειδήσεις, αυξήσεις μισθών και αυξήσεις συντάξεων. Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε κάτω από την ομπρέλα του e-ΕΦΚΑ το μεγάλο επίτευγμα, αυτό που θεωρούσαν πολλοί ακατόρθωτο. Την ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ». Η απονομή της σύνταξης δεν είναι μία απλή διαδικασία, είναι ένα πολυσύνθετο γεγονός. Το ΑΤΛΑΣ ξεκίνησε με τις δύο ευαίσθητες κατηγορίες των αγροτών και των συντάξεων χηρείας που απονέμονται πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα. Το επόμενο τρίμηνο ο e-ΕΦΚΑ θα αποδώσει τις συντάξεις αναπηρίας και τις συντάξεις των υγειονομικών, το Σεπτέμβριο συνεχίζεται με τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα και τους μηχανικούς και το Δεκέμβριο του 2021 ολοκληρώνεται με τους δημοσιογράφους, τους νομικούς και τους αυτοαπασχολούμενους», κατέληξε ο κ. Βρούτσης.

Αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην «αδιατάραχτη» φιλία του με τον Γιάννη Βρούτση και αναφέρθηκε επίσης και στο έργο που αφήνει πίσω του ο προκάτοχός του. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, αλλά και την εποπτεία της μέσα από τα συστήματα Εργάνη, Ήλιος και 'Ατλας, στις κρίσιμες, όπως τις χαρακτήρισε, νομοθετικές πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα στην τελευταία για το ασφαλιστικό, αλλά και στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας, που, όπως είπε, απέτρεψε την έκρηξη της ανεργίας εν μέσω πανδημίας.

«Ο Γιάννης Βρούτσης θα υπηρετήσει την παράταξη από τον κρίσιμο ρόλο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, στον οποίο έχει δώσει και στο παρελθόν εξετάσεις με επιτυχία. Γιάννη, εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην πορεία σου», δήλωσε ο νέος Υπουργός Εργασίας.

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες που θέτει για το Υπουργείο, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή πηγαίνουν χέρι-χέρι. «Δεν μπορούμε -και ούτε θέλουμε- να έχουμε ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό και η προτεραιότητα μας σε αυτό το υπουργείο θα είναι η υιοθέτηση πολιτικών που θα κινητροδοτούν την ανάπτυξη, αλλά την ίδια στιγμή θα υιοθετούν τα πιο σύγχρονα μέτρα κοινωνικής προστασίας. Στόχος είναι να βρεθούμε, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη, δίπλα στον άνθρωπο. Η ποιότητα μιας πολιτικής κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από το πώς υπηρετεί αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αλλά και το πόσο υιοθετεί τις κατάλληλες δράσεις για να το πετύχει. Οι ίσες ευκαιρίες για όλους είναι στον πυρήνα της πολιτικής μας. Ο διάλογος με αυτούς που αφορούν οι πολιτικές μας, βασικό συστατικό στοιχείο. Επιδίωξή μας είναι να βρίσκονται κοινοί παρονομαστές μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Παρά τις διαφορές τους, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι κερδίζουν, τελικά, από τη θετική πορεία της χώρας, από το κλίμα κοινωνικής ειρήνης και από την οικονομική πρόοδο. Και δεν ξεχνάμε φυσικά τους συνταξιούχους. Όλους αυτούς που ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια για την απονομή των συντάξεών τους. Τους ανέργους, ιδιαίτερα τους μακροχρόνια ανέργους. Τους συνανθρώπους μας με αναπηρία. Όλες τις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής», επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι επίκεντρο της πολιτικής που θα εφαρμόζεται θα είναι ο άνθρωπος.

Ως πρώτη προτεραιότητα ο Υπουργός Εργασίας έθεσε την προσαρμογή στις ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε η «οικονομία μας να μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα μοναδικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προς όφελος, τελικά των εργαζομένων, και ακόμα πιο πολύ των ανέργων. Για αυτό, μια βασική μας μεταρρύθμιση θα αφορά τον νέο νόμο για την αγορά εργασίας. Νόμος που θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να αποκτήσουν καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός. Θα ενισχύσουν στην πράξη την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων».

Αναφέρθηκε ακόμα και στη σημαντική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. «Η μεταρρύθμιση αυτή θα προχωρήσει με βάση τις προγραμματικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ήδη παρουσιαστεί στο προγραμματικό μας συνέδριο του 2017. Είναι μια μεταρρύθμιση που και πάλι στηρίζεται στις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές -σε πολιτικές που εφαρμόζουν ακόμα και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση- και θα προστατεύσει τις συντάξεις των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας χωρίς να θίγει τους παλιούς», τόνισε μεταξύ άλλων.

Σε σχέση με το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι στόχος είναι «όσο πιο γρήγορα και οργανωμένα γίνεται να αποδοθούν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις όλων των συνταξιούχων».

Αναφέρθηκε επίσης στη βαρύτητα που δίνεται σε σχέση με την πολιτική κοινωνικής προστασίας, κάτι που αποτυπώνεται, όπως είπε, από τις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί, ενώ είπε παράλληλα ότι ενισχύονται οι πολιτικές για την οικογένεια, για την ισότητα των φύλων και για το δημογραφικό.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας.