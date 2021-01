Κοινωνία

Αθηναγόρας στον ΑΝΤ1 για Θεοφάνια: νέα επιστολή Ιερώνυμου – Υπαναχώρηση για τον Αγιασμό των Υδάτων

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Εκκλησίας μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για τις νέες κινήσεις του κ. Ιερώνυμου και την υπαναχώρηση του Αρχιεπισκόπου.

Επιστολή σε όλους τους Μητροπολίτες για το περιεχόμενο της συνάντησης του με τον Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο έστειλε το απόγευμα της Τρίτης ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μεταφέροντας τους το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τήρηση των μέτρων και για Θεία Λειτουργία τα Θεοφάνια χωρίς πιστούς.

Αυτό ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο Μητροπολίτης Ιλίου και Εκπρόσωπος της ΔΙΣ, Αθηναγόρας, λέγοντας ακόμη ότι παρά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου και την εξουσιοδότηση στον Αρχιεπίσκοπο να κάνει ρίψη του Τιμίου Σταυρού σε εξωτερικό δημόσιο χώρο, στην θάλασσα, στην περιοχή του Μοσχάτου, τελικώς ο κ. Ιερώνυμος δεν θα το πράξει.

Τόνισε ακόμη ότι η Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων θα γίνει με τους περιορισμούς και τα μέτρα που ίσχυσαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, σημειώνοντας ότι έχει συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν, την ώρα της Θείας Λειτουργίας να υπάρχουν αστυνομικοί έξω απο τους ναούς και να αποτρέπουν τους πιστούς να εισέλθουν σε αυτούς.

Λίγη ώρα μετά τις αποκαλύψεις του Μητροπολίτη Ιλίου στον ΑΝΤ1, η Ιερά Σύνοδος, εξέδωσε ανακοινωση, αναφέροντας ότι στην επιστολή του ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε τους Μητροπολίτες και όλους τους κληρικούς να τελεστούν Θείες Λειτουργίες τα Θεοφάνια με πιστούς, αλλά με αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων για την αποτροπή εξάπλωσης της πανδημίας, ενώ αφήνει αιχμές για τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι Εκκλησία και Πολιτεία συμπορεύονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και ότι απαιτείται "διαρκής, ανοικτή και ειλικρινής συνεργασία και επικοινωνία Εκκλησίας και Πολιτείας και μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Η επικοινωνία Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου μόνο καλούς καρπούς για το Έθνος μπορεί να φέρει".

Η ανακοινωση της Ιεράς Συνόδου

"Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, απέστειλε σήμερα το απόγευμα Συνοδική Επιστολή προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, από τους οποίους ζητά, σύμφωνα με τις σχετικές από 15.12.2020 και 4.1.2021 Αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών μέτρων ως προς την λειτουργία των Ιερών Ναών με την παρουσία καθορισμένου αριθμού πιστών κατά την αυριανή Εορτή των Θεοφανείων.

Όπως έχει αποφασίσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, κατά την Εορτή των Θεοφανείων ο Μέγας Αγιασμός με τον καθαγιασμό των υδάτων θα τελεσθεί εντός των Ιερών Ναών και δεν θα πραγματοποιηθούν Λιτανείες, πομπές ή και τελετές ευλογίας των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους.

Προς τούτο και θέλοντας να δώσει το καλό παράδειγμα, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αποφάσισε να μην κάνει χρήση της σχετικής εξουσιοδοτήσεως, την οποία έλαβε από την Ιερά Σύνοδο, και να μη μεταβεί σε οποιοδήποτε θαλάσσιο χώρο.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι του Θεού και των ανθρώπων, όπως έπραξε από την αρχή της πανδημίας συμπορεύεται με την Πολιτεία στον αγώνα για την προστασία της δημόσιας υγείας, δίνει το θετικό παράδειγμα τήρησης των υγειονομικών μέτρων και παραμένει αρωγός στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η Ελληνική Πολιτεία ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία στην ζωή των ανθρώπων του Τόπου μας.

Είναι απαραίτητη, όσο ποτέ άλλοτε, ιδίως σ’ αυτές τις κρίσιμες για την Πατρίδα μας στιγμές, η διαρκής, ανοικτή και ειλικρινής συνεργασία και επικοινωνία Εκκλησίας και Πολιτείας και μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Η επικοινωνία Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου μόνο καλούς καρπούς για το Έθνος μπορεί να φέρει".