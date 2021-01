Κόσμος

Ολλανδία - Εμβολιασμοί: Πιαστήκαμε απροετοίμαστοι, ομολογεί ο Πρωθυπουργός

Σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση. Την Τετάρτη ξεκινούν οι πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα.

Η ολλανδική κυβέρνηση πιάστηκε απροετοίμαστη από την έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ τον Δεκέμβριο και δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς κατά της COVID-19 λόγω προβλημάτων στην υλικοτεχνική υποδομή, παραδέχθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε σε ομιλία του στο κοινοβούλιο.

Η Ολλανδία κρατά αποθηκευμένες σε θαλάμους βαθιάς κατάψυξης εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις εμβολίου των Pfizer/BioNTech, αλλά δεν θα χορηγήσει μια πρώτη δόση μέχρι την Τετάρτη, σε περιορισμένες ποσότητες, ξεκινώντας από τους εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας.

Η κυβέρνηση Ρούτε δέχθηκε κριτική από βουλευτές κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή ότι επέτρεψε η Ολλανδία να είναι η τελευταία χώρα στην ΕΕ που ξεκινά τους εμβολιασμούς.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε το εμβόλιο κατά της COVID-19 που ανέπτυξαν οι εταιρείες Pfizer και BioNTech στις 21 Δεκεμβρίου. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, 164.000 δόσεις είχαν παραδοθεί στην Ολλανδία και ο αριθμός αυτός ανέρχεται σήμερα σε 288.000, γνωστοποίησε ο Ολλανδός Πρωθυπουργός.

Η χώρα δεν ήταν έτοιμη για την υλικοτεχνική υποστήριξη της διανομής του εμβολίου αυτού, το οποίο πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μείον 70 βαθμών Κελσίου, τόνισε ο Ρούτε στη Βουλή.

«Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι το πήραμε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε», δήλωσε, αναφερόμενος στην έγκριση του EMA. «Ήταν ένα διαφορετικό εμβόλιο (από ό, τι περιμέναμε) ... καθιστώντας το αδύνατο να είμαστε ευέλικτοι».

Ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, Λόντβικ Άσερ, κατηγόρησε τον Ρούτε ότι προσπαθεί να βρει δικαιολογίες, ενώ «υπάρχουν 300.000 εμβόλια σε καταψύκτες και κανείς δεν έχει εμβολιαστεί».

Οι Ολλανδοί προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε οίκους ευγηρίας, αλλά το εμβόλιο Pfizer διατίθεται σε κουτιά σχεδόν 1.000 δόσεων, που δεν μπορούσαν να αποθηκευτούν σε αυτές τις πόλεις. Οι μολύνσεις από κορονοϊό στην χώρα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες, παρά το σκληρό lockdown με τα σχολεία και πολλά καταστήματα να παραμένουν κλειστά από τον περασμένο μήνα.

«Δεν υπάρχουν ακόμη πειστικά αποτελέσματα από το lockdown που ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου», ανέφερε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.