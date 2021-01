Κοινωνία

Τα σημάδια από διαρρήκτες σε σπίτια που “μπαίνουν στο στόχαστρο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιον τρόπο οι κακοποιοί “μαρκάρουν” μονοκατοικίες και διαμερίσματα για να δουν εάν οι ένοικοι βρίσκονται μέσα σε αυτά, ώστε να “χτυπήσουν” ανενόχλητοι.