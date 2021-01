Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Μαζικός εμβολιασμός για να χτίσουμε το τείχος ανοσίας

Για την πορεία υλοποίησης του εμβολιασμού ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός σε σύσκεψη στην έδρα της ΓΓΠΠ.

«Εμβολιάζουμε περίπου 5.000 συμπολίτες μας την ημέρα και είμαι σίγουρος ότι με τους ρυθμούς αυτούς θα τηρήσουμε τον προγραμματισμό, έτσι όπως αυτός έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Εμβολιασμών, αλλά και από την Οργανωτική Επιτροπή της επιχείρησης “Ελευθερία”» δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τακτική σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου εμβολιασμού στην οποία προήδρευσε το απόγευμα, στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Άυλη συνταγογράφηση: Ενημέρωση για το ραντεβού με μήνυμα στο κινητό

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «από τις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, ξεκινώντας με τις πιο ευπαθείς ομάδες, τους συμπολίτες μας άνω των 85 ετών, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Επιτροπής. Και από τις 11 Ιανουαρίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τα ραντεβού».

«Είναι σημαντικό να εγγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας στην άυλη συνταγογράφηση, διότι θα ενημερώνονται αυτόματα με μήνυμα για το ραντεβού τους», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο μηχανισμός, δίχως ταλαιπωρία για τους πολίτες, ενώ παρότρυνε τους νεότερους να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους συγγενείς τους εάν δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία.

«Τήρηση των μέτρων μέχρι να χτίσουμε τείχος ανοσίας»

Όπως διευκρίνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πολύ μεγαλύτερες από εμάς, έχουν κάνει πολύ λιγότερους εμβολιασμούς, αλλά προφανώς όσο πιο γρήγορα μπορούμε να εμβολιάζουμε τον πληθυσμό μας τόσο πιο γρήγορα θα χτίσουμε και το “τείχος” ανοσίας».

Μιλώντας για το επόμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας, το γνωρίζουμε καλά. Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να χτίσουμε “τείχος” ανοσίας από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να εμβολιάσουμε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού μας. Και επίσης γνωρίζουμε ότι μέχρι να συμβεί αυτό θα πρέπει να τηρούμε πολύ προσεκτικά τα μέτρα, όπως μας τα υποδεικνύουν οι ειδικοί».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού και των φιλοξενούμενων και εργαζομένων σε οίκους ευγηρίας και μονάδες αποκατάστασης καθώς και για τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας την οποία υποστηρίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως αναφέρθηκε, έως σήμερα το απόγευμα είχαν εμβολιαστεί 16.365 άνθρωποι, ενώ το απόθεμα που διατίθεται στις ειδικά διαμορφωμένες αποθήκες οι οποίες λειτουργούν για τις ανάγκες της επιχείρησης «Ελευθερία» ανέρχεται σε 150.850 δόσεις.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αρμόδιος για τις Υπηρεσίες Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ?ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης και ο Ταξίαρχος Αρίστος Περρής, υπεύθυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Χαίρομαι που η επιχείρηση «Ελευθερία» εξελίσσεται ομαλά και με βάση τον προγραμματισμό ο οποίος είχε ανακοινωθεί για τον εμβολιασμό των υγειονομικών με την πρώτη δόση του εμβολίου στο διάστημα από τις 4 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Έχουμε ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία σε επίπεδο νοσοκομείων, αναμένεται να αυξηθεί και ο αριθμός των γραμμών εμβολιασμού σταδιακά.

Εμβολιάζουμε περίπου 5.000 συμπολίτες μας την ημέρα και είμαι σίγουρος ότι με τους ρυθμούς αυτούς θα τηρήσουμε τον προγραμματισμό, έτσι όπως αυτός έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Εμβολιασμών, αλλά και από την Οργανωτική Επιτροπή της επιχείρησης «Ελευθερία».

Εγώ βρίσκομαι εδώ για να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την μεγάλη προσπάθεια την οποία έχετε καταβάλλει όλοι σας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Αυτό το γνωρίζει πρώτα και πάνω απ’ όλα ο Μάριος και πάντα θα προκύπτουν μικρές και μεγάλες δυσκολίες. Είμαστε εδώ για να μπορούμε να τις ξεπερνάμε και προφανώς να παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση πού έχουμε προβλήματα και πού χρειάζεται να γινόμαστε καλύτεροι.

Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πολύ μεγαλύτερες από εμάς, έχουν κάνει πολύ λιγότερους εμβολιασμούς, αλλά προφανώς όσο πιο γρήγορα μπορούμε να εμβολιάζουμε τον πληθυσμό μας τόσο πιο γρήγορα θα χτίσουμε και το «τείχος» ανοσίας.

Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να το προβάλουμε και συστηματικά και επικοινωνιακά, είναι ότι από τις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, ξεκινώντας με τις πιο ευπαθείς ομάδες, τους συμπολίτες μας άνω των 85 -σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Επιτροπής. Και από τις 11 Ιανουαρίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τα ραντεβού. Είναι σημαντικό να εγγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας στην άυλη συνταγογράφηση, διότι θα ενημερώνονται αυτόματα με μήνυμα για το ραντεβού τους.

Άρα, ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας ή τα παιδιά τους, τα εγγόνια των ηλικιωμένων συμπολιτών μας να γράψουν τους συγγενείς τους στην πλατφόρμα της άυλης συνταγογράφησης. Αλλιώς, μέσα από την πλατφόρμα emvolio.gov.gr μπορουν να κάνουν την ίδια δουλειά ή να επισκεφτούν ένα ΚΕΠ ή να επισκεφτούν το φαρμακείο της γειτονιάς τους και να κλείσουν με αυτόν τον τρόπο το ραντεβού.

Βλέπω ότι κάθε ημέρα που περνά μειώνεται η επιφύλαξη για τον εμβολιασμό και όσο περισσότεροι συμπολίτες μας εμβολιάζονται ανώδυνα, χωρίς επιπτώσεις, τόσο πιστεύω ότι θα περνάει το μήνυμα ότι το εμβόλιο δεν είναι απλά αποτελεσματικό αλλά είναι και ασφαλές και γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να εμβολιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους υγειονομικούς, διότι αυτοί βρίσκονται εκ των πραγμάτων στην πρώτη γραμμή και στέλνουν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη να προχωρήσει στη συνέχεια ο εμβολιασμός και στον γενικό πληθυσμό.

Θα έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας, το γνωρίζουμε καλά. Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να χτίσουμε «τείχος» ανοσίας από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να εμβολιάσουμε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού μας. Και επίσης γνωρίζουμε ότι μέχρι να συμβεί αυτό θα πρέπει να τηρούμε πολύ προσεκτικά τα μέτρα, όπως μας τα υποδεικνύουν οι ειδικοί.

Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση όπου, ακολουθώντας τις εισηγήσεις των ειδικών, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα δημοτικά μας σε πρώτη φάση. Αλλά για να μπορούμε να συντηρήσουμε και αυτό το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας το οποίο είχαμε τις γιορτές και ενδεχομένως -γιατί όχι- να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω, πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτό υποστηρίζεται από τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Κατά συνέπεια, και η δουλειά της Πολιτικής Προστασίας και η δουλειά της ιχνηλάτησης και του εντοπισμού των τοπικών επιδημιών και ο περιορισμός τους έχουν ξεχωριστή σημασία, διότι μας βοηθούν να μην πηγαίνουμε σε οριζόντια μέτρα τα οποία, προφανώς, έχουν και πολύ μεγάλο κοινωνικό αλλά και οικονομικό κόστος, αλλά να προσπαθούμε να περιορίζουμε τις όποιες επιδημίες εν τη γενέσει τους.»