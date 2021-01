Οικονομία

Κατσαφάδος: μεγαλύτερη προσπάθεια για ανάδειξη της ναυτιλίας

Τον νέο υφυπουργό υποδέχθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Ακτή Βασιλειάδη, προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, μετέβη σήμερα ο υφυπουργός Ναυτιλίας αρμόδιος για θέματα κλάδου πλοίων και βουλευτής Α΄Πειραιώς και Νήσων με τη ΝΔ Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης καλωσορίζοντας το νέο υφυπουργό Ναυτιλίας, είπε ότι «η συνδρομή του θα είναι πολύτιμη», ενώ με «γρήγορους ρυθμούς» πρόσθεσε «θα συνεχιστούν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς προστασίας των θαλασσίων συνόρων και στον εκσυχρονισμό του Λιμενικού Σώματος».

«Καλωσόρισες φίλε Κώστα, σου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείς στην εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού» τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης, ο οποίος εξέφρασε και ο ίδιος τις ευχαριστίες του, προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανανέωση της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπό του.

Ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι εντός του Ιανουαρίου θα δοθεί στη Βουλή για ψήφιση το νέο νομοσχέδιο για τη νέα νησιωτική πολιτική, το οποίο χαρακτήρισε στρατηγική μεταρρύθμιση για να αντιμετωπιστούν τα θέματα της νησιωτικότητας.

«Θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της ακτοπλοΐας, των ναυτικών, του θαλασσίου τουρισμού, της αξιοποίησης των Λιμένων- όπου έχουμε πολλά και εντυπωσιακά αποτελέσματα- και βεβαίως, στα θέματα της ενίσχυσης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, μίας στρατηγικής σημασίας μεταρρύθμιση που ετοιμάζουμε εντός του έτους».





Από πλευράς του ο υφυπουργός Ναυτιλίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος αφού ευχαρίστησε τον υπουργό Ναυτιλίας είπε:

«Αποτελεί για μένα πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε ένα υπουργείο του Πειραιά, εφόσον είμαι και βουλευτής που εκλέγομαι στη Α΄Πειραιώς και Νήσων. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία για τη χώρα να γίνομαι και εγώ ένα κομμάτι αυτής της μεγάλης προσπάθειας για τη μεγάλη μεταρρυθμιστική πορεία, η οποία έχει ξεκινήσει για τη χώρα», δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Τόνισε επίσης ότι με μεγάλη χαρά βρίσκεταιδίπλα σε έναν πολύ καλό φίλο, έναν πολύ άξιο υπουργό τον Γιάννη Πλακιωτάκη.

«Είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουμε με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς να αναδείξουμε αυτό τον μεγάλο πλούτο που έχει η χώρα μας και δεν είναι άλλος από τη ναυτιλία, τους ναυτικούς μας και τους νησιώτες μας. Είμαι αισιόδοξος ότι το 2021 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά και για τη ναυτιλία και για την πατρίδα μας», τόνισε ο νέος υφυπουργός Ναυτιλίας.