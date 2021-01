Κόσμος

Έκκληση στον Τραμπ για την μόνη γυναίκα με θανατική ποινή στις ΗΠΑ

Ποιοι και γιατί ζητούν την επιείκια του απερχόμενου Προέδρου της χωρας. Ποια ειναι η καταδικασμένη.

Οι δικηγόροι της Λίζα Μοντγκόμερι, της καταδικασθείσας για φόνο και της μοναδικής θανατοποινίτισσας σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ζήτησαν από τον απερχόμενο πρόεδρο να σταματήσει την εκτέλεσή της που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι διέπραξε το έγκλημά της έχοντας ζήσει μια ζωή κακοποίησης και βιασμών.

Η Μοντγκόμερι, που πρόκειται να εκτελεστεί με θανατηφόρο ένεση στις 12 Ιανουαρίου, καταδικάστηκε το 2017 στο Μιζούρι για την απαγωγή και τον στραγγαλισμό της Μπόμπι Τζο Στίνετ, ενώ ήταν έγκυος οκτώ μηνών. Η Μοντγκόμερι στη συνέχεια αφαίρεσε το έμβρυο από τη μήτρα του θύματος. Το παιδί επέζησε.

Η Μοντγκόμερι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και βασανιστήρια στα χέρια του πατριού και της μητέρας της, με τους δικηγόρους της και την αδελφή της, η οποία επίσης υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στο πατρικό τους, να συγκρίνουν τα όσα πέρασε η κατηγορούμενη με μια ταινία τρόμου. Στο αίτημα για επιείκεια, έκτασης 7000 σελίδων, το οποίο κατατέθηκε σήμερα, οι δικηγόροι της ζητούν από τον Τραμπ να μειώσει την ποινή της Μοντγκόμερι σε ισόβια κάθειρξη.

«Διαλυμένη πριν καν γεννηθεί, η ζωή της Λίζας Μοντγκόμερι ήταν γεμάτη με βασανιστήρια, τρόμο, αποτυχίες και προδοσίες», γράφουν οι δικηγόροι, τονίζοντας πως η Μοντγκόμερι γεννήθηκε με εγκεφαλική βλάβη, λόγω του αλκοολισμού της μητέρας της.

Η Λίζα Μοντγκόμερι κρατείται στο Ομοσπονδιακό Ιατρικό Κέντρο στο Κάρσγουελ, στο Τέξας, σε μια φυλακή για κρατούμενους με ψυχικές ασθένειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι υπέρμαχος της θανατικής ποινής και επέτρεψε περισσότερες εκτελέσεις σε έναν χρόνο απ’ όσες έκανε οποιοσδήποτε Αμερικανός πρόεδρος από τον 19ο αιώνα. Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δηλώσει πως θα επιδιώξει την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι είναι λάθος να εκτελεστεί η Μοντγκόμερι λόγω της ψυχικής ασθένειάς της και διότι άλλες γυναίκες, που έχουν διαπράξει παρόμοια εγκλήματα, δεν έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

Η Μοντγκόμερι, σήμερα 52 ετών, κακοποιήθηκε από τον πατριό της, που είχε χτίσει ένα δωμάτιο στο πίσω μέρος του τροχόσπιτου, στο οποίο ζούσαν, όπου εκείνος και οι φίλοι του τη βίαζαν από την ηλικία των 11, ενώ η μητέρα της την εξέδιδε, περιγράφουν οι δικηγόροι της.