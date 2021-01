Αθλητικά

“Καθάρισε” o Μαουρίσιο κι επιστρέφει στην Ελλάδα

Μέσω διαδοχικών πτήσεων γυρίζει στην χώρα μας. Πότε θα μπει ξανά στο γήπεδο.

Ο νέος (διπλός) κύκλος εξετάσεων ανίχνευσης του κορονοϊού που έκανε ο Ζοσέ Μαουρίσιο στη Βραζιλία έδειξε πως πλέον ο οργανισμός του «καθάρισε» απ’ τον ιό κι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο 32χρονος μέσος θα αναχωρήσει από τη Φορταλέζα και μέσω ενδιάμεσων πτήσεων σε Σάο Πάολο και Παρίσι, αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα αργά το βράδυ της Τετάρτης (6/1). Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, τα μέλη του ιατρικού τιμ του Παναθηναϊκού θα τον υποβάλλουν σε νέα τεστ ανίχνευσης της Covid-19, αλλά και από πολλές ακόμη αναλυτικές εξετάσεις (καρδιολογικές, αιματολογικές κ.α.), προκειμένου να είναι απόλυτα καλυμμένοι για παν ενδεχόμενο.

Θεωρείται πάντως εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι... απίθανο) να προλάβει το κυριακάτικο (10/1) παιχνίδι με την ΑΕΛ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για τη 16η αγωνιστική της Super League, διότι έχει χάσει πάρα πολλές προπονήσεις και ουσιαστικά θα «τρέξει» τις επόμενες μέρες για να είναι διαθέσιμος στον αγώνα της 17ης αγωνιστικής με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 17 Ιανουαρίου.