“Special Report” - Σκέρτσος: επικοινωνιακό το “πρόβλημα” με τα εμβόλια σε αξιωματούχους

Τι λέει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ για τις αντιδράσεις, για την ομάδα που συντονίζει τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού και τα ποσοστά συμμετοχής γιατρών και νοσηλευτών.

Στον Αντώνη Φουρλή και την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Special Report» μίλησε ο Άκης Σκέρτσος.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, που είναι αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, αναφερόμενος στην ομάδα που συντονίζει τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα, επεσήμανε ότι «είναι μια πολυπρόσωπη ομάδα με 14 υποομάδες που έχει αναλάβει η καθεμία από αυτές μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία: από τις ψηφιακές εφαρμογές που θα τρέξουν για την υλοποίηση του εμβολιαστικού σχεδίου μέχρι τις διαδικασίες προμηθειών, την ομάδα των νομικών που κάνουμε τις συμβάσεις, η ομάδα των εμβολιαστικών κέντρων σε κάθε νοσοκομείο. Όλα αυτά λειτουργούν σε καθημερινή βάση, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, έχουμε καθημερινές συσκέψεις και το πρωί και το απόγευμα, ώστε να γίνεται follow-up σε κάθε υποχρέωση που πρέπει να βγει σε ημερήσια βάση».

Για την κριτική σε σχέση με τον εμβολιασμό «κατά προτεραιότητα» ορισμένων κρατικών αξιωματούχων, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε «στην επικοινωνία υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί δεν έγινε κατανοητό ποιο ήταν το ζήτημα της θεσμικής λειτουργίας και συνέχειας κάποιων κρίσιμων δομών της κυβέρνησης και του κράτους. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης ήταν σε συνεργασία με την επιτροπή εμβολιασμών, ότι πρέπει οι εργαζόμενοι στην πρώτη κυβερνητική γραμμή να εμβολιαστούν ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να υλοποιήσουν το έργο του εμβολιασμού, το οποίο καλείται αυτή τη στιγμή να φέρει εις πέρας ο κρατικός μηχανισμός ταυτόχρονα με τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας».

Σε ότι αφορά την συμμετοχή των υγειονομικών στους εμβολιασμούς ενάντια στον κορονοϊό, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ είπε «δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει το 100%, φαίνεται όμως από τη μέχρι τώρα δήλωση συμμετοχών ότι, αν μη τι άλλο, στο ιατρικό προσωπικό έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής, άνω του 70% με 80% και αυτό εξελίσσεται και διευρύνεται διαρκώς. Και αντίστοιχα υψηλή είναι η συμμετοχή και στο κομμάτι του υγειονομικού προσωπικού, του νοσηλευτικού προσωπικού».