“Special Report” - Ραγκούσης: καμία έκπτωση για το εμβόλιο της Pfizer

Ο επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα, εξηγεί πως παρασκευάστηκε σε χρόνο - ρεκόρ το εμβόλιο. Τι λέει για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Ελλάς, Ζαχαρίας Ραγκούσης, μίλησε στον Αντώνη Φουρλή για την εκπομπή «Special Report» του ΑΝΤ1.

Ερωτηθείς για τον «χρόνο ρεκόρ» εντός των οποίων παρασκευάστηκε το εμβόλιο, ο κ. Ραγκούσης είπε ότι «όντως είναι χρόνος ρεκόρ και η επιστήμη προχωρά και είμαστε περήφανοι για αυτή την επιτυχία. Οφείλεται βέβαια σε κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Πρώτα - πρώτα η τεχνολογία mRNA δεν είναι καινούργια, μελετάται εδώ και δέκα χρόνια. Ο δεύτερος παράγοντας που μέτρησε είναι το γεγονός ότι επενδύθηκαν αρκετά κεφάλαια στο να δημιουργηθούν μελέτες, οι οποίες έτρεξαν παράλληλα και όχι συνεχόμενα η μία μετά την άλλη, έτσι κερδήθηκε χρόνος. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ότι υπήρξε μεγάλη προσφορά εθελοντών, που συνήθως δε συμβαίνει, δεν είναι εύκολο να βρεις 44 χιλιάδες εθελοντές να χρησιμοποιήσεις για μια μελέτη, η οποία κράτησε 3,5 μήνες».

«Η κατάληξη όμως είναι ότι δεν έγινε καμιά έκπτωση, οι εγκριτικές Αρχές και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Αγγλία, πήραν αυτό που ζήτησαν. Αποτελεσματικότητα υψηλή και ασφάλεια με μειωμένο προφίλ παρενεργειών. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσιμο ένα εμβόλιο για όλους μας, το οποίο πληροί όλα τα στάνταρ ποιότητας και ασφάλειας που έχουν θέσει οι εγκριτικοί μηχανισμοί», επεσήμανε ο επικεφαλής της Pfizer Ελλάς.