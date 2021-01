Αθλητικά

League Cup: στον τελικό η Τότεναμ

Πως πήραν το... εισιτήριο οι "πετεινοί". Ποιος θα ειναι ο αντιπαλος τους.

Η Τότεναμ έγινε η πρώτη φιναλίστ του εφετινού τελικού του League Cup Αγγλίας.

Οι «πετεινοί» μπήκαν... «υποψιασμένοι» στο ματς με την Μπρέντφορντ (σ.σ. η ομάδα της Championship είχε αποκλείσει την Νιουκάστλ στους προημιτελικούς) κι αφού προηγήθηκαν νωρίς με τον Σισοκό (13΄) δε δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στη νίκη-πρόκριση με 2-0, χάρις στο γκολ του Σον στο 70ό λεπτό. Με 10 παίκτες τελείωσαν το ματς οι φιλοξενούμενοι, λόγω της αποβολής του Ντασίλβα στο 84΄.

Ο αντίπαλος της ομάδας του Ζοζέ Μουρίνιο θα γίνει γνωστός το βράδυ της Τετάρτης (6/01) στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, ανάμεσα στην γηπεδούχο Γιουνάιτεντ και στην κάτοχο του τροπαίου Σίτι.

Ο τελικός του θεσμού είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο «Γουέμπλεϊ».