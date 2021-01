Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: “μαύρο” ημερήσιο ρεκόρ με χιλιάδες θανάτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός ελέγχου η πανδημία που “σαρώνει” την χώρα, η οποία μετρά τα περισσότερα θύματα από κάθε άλλη στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Τρίτη 3.930 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, νέο τραγικό ρεκόρ, κατά τα στοιχεία που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ταυτόχρονα, στη χώρα επιβεβαιώθηκαν πάνω από 250.000 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2, κατά τους αριθμούς της σχολής αυτής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Εξάλλου, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία με συμπτώματα της νήσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός βρίσκεται στο υψηλότερό του επίπεδο αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία, στους 131.000 ασθενείς, κατά τα στοιχεία του COVID Tracking Project.

Η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Αντιμέτωπες με πλημμύρα ασθενών, οι υπηρεσίες υγείας στο Λος Άντζελες έχουν αρχίσει να επιλέγουν σε ποιους διαθέτουν κλίνες και χορηγούν οξυγόνο· έφθασαν πλέον στο σημείο να ζητούν από τα πληρώματα των ασθενοφόρων να μη διακομίζουν σε νοσοκομεία ασθενείς που έχουν υποστεί καρδιακή ανακοπή και οι πιθανότητες να επιζήσουν θεωρούνται πρακτικά μηδενικές.

Το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων καταγραφόταν έξι ημέρες νωρίτερα (3.927 νεκροί).

Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο σε απόλυτα μεγέθη έχει πλέον φθάσει τους 357.132 νεκρούς επί συνόλου 21,04 εκατομμυρίων μολύνσεων, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Τζονς Χόπκινς, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι εδώ και καιρό αντιμέτωπες με φοβερή έξαρση της πανδημίας. Από τα τέλη του Νοεμβρίου, ο αριθμός των θανάτων που καταγράφονται ημερησίως αυξήθηκε δραματικά — ξεπερνά πλέον συχνά τους 2.000, ακόμη και τους 3.000 ανά 24 ώρες, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα, όταν γενικά η ενημέρωση των στοιχείων καθυστερεί.

Οι συνέπειες των οικογενειακών συγκεντρώσεων στις γιορτές του τέλους της χρονιάς εκφράζονται φόβοι πως θα κάνουν ακόμα χειρότερη την κατάσταση.

Οι ΗΠΑ, όπου η επιβολή περιοριστικών μέτρων επαφίεται στις πολιτειακές αρχές, πρακτικά εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην εκστρατεία εμβολιασμού, που άρχισε στα μέσα Δεκεμβρίου, για να δοθεί τέλος στην πανδημία. Όμως μόλις το 2% του πληθυσμού έχει ανοσοποιηθεί προς το παρόν, καθώς 4,8 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου τους.

Χθες Τρίτη ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που αναμένεται να αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, συζήτησε με την ομάδα του που θα χειριστεί την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Εξετάστηκαν «επιλογές» για την επιτάχυνση της διανομής εμβολίων, ιδίως η πιθανότητα να «μεγεθυνθεί ο ρόλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».