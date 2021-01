Κοινωνία

Θεοφάνια - Θεία Λειτουργία: αλλού με πιστούς και αλλού με κλειστές πόρτες (βίντεο)

Τι κατέγραψε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" στην Αττική. Απαγόρευση εισόδου στον Άγιο Δημήτριο, σητν Θεσσαλονίκη. Τι δηλώνει ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας.

Παρουσία πιστών και με τήρηση των υγειονομικών κανόνων και πρωτοκόλλων γίνεται η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνια, σε τήρηση της εγκυκλίου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και παρά τις απαγορεύσεις απο την Κυβέρνηση.

Η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 κατέγραψε εικόνες απο το εσωτερικό ναού στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπου απο νωρίς βρέθηκαν πιστοί για να συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία. Εξω απο τον ναό δεν υπήρχαν αστυνομικοί.

Η Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό της Νέας Φιλαδέλφειας γίνεται χοροστατούντος του επιχώριου Μητροπολίτη Γαβριήλ, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα":

Ανάλογη ήταν η εικόνα σε πολλές εκκλησίες της Αττικής, όπως ο Ιερός Ναός της Αγίας Βαρβάρας, στα Άνω Πατήσια. Ο εφημέριος του ναού, πατήρ Μελέτιος, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και για το μήνυμα της σημερινής Εορτής του Χριστιανισμού:

Στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου η Θεία Λειτουργία τελέστηκε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ελάχιστοι ήταν οι πιστοί που συμμετείχαν στην Λειτουργία:

Στην Πάτρα, ο Μητροπολίτης, πριν την έναρξη της Λειτουργίας για τα Θεοφάνια, ήλθε σε επαφή με τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρισκόταν στον περίβολο του ναού. Ο Ιεράρχης ενημέρωσε τον αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ ότι η Θεία Λειτουργία θα γίνει παρουσία πιστών, με τους περιορισμούς και τα μέτρα που έγινε και η Λειτουργία των Χριστουγέννων:

Αντίθετα, στην Θεσσαλονίκη, στον Ναό του Αγίου Δημητρίου, η αστυνομική παρουσία ήταν εμφανής και οι ένστολοι έλεγαν στους πιστούς ότι απαγορεύεται να μπουν στην εκκλησία, οι πόρτες της οποίας ήταν κλειδωμένες απο μέσα, όπως ανέφερε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ένας βοηθός ιεροψάλτη, ο οποίος δεν κατάφερε να συμμετέχει στην Θεία Λειτουργία.

Όσο περνούσε η ώρα, αυξάνονταν οι πιστοί που συγκεντρώνονταν έξω απο τον ναό αυξάνονταν, με ορισμένους εξ αυτών να εκφράζουν έντονα την δυσαρέσκεια τους και για την στάση των εκπορώπων της Εκκλησίας, για την μη έγκαιρη ενημέρωση τους σχετικά με την στάση που θα τηρήσουν:

Οι πόρτες του Ναού του Αγίου Δημητρίου άνοιξαν μόνο αφού ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνια, ώστε οι πιστοί να μπορέσουν να προσκυνήσουν και να πάρουν αγιασμό: