Τεχνολογία - Επιστήμη

Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: τριπλάσιο το ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής (βίντεο)

Τι λέει ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ για το αποτέλεσμα των συναθροίσεων για την αλλαγή του έτους στην νέα έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού στο Λεκανοπέδιο.