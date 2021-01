Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: λάθος το άνοιγμα σχολείων και το lockdown - “ακορντεόν” (βίντεο)

Τι αναφέρει ο λοιμωξιολόγος για την απόφαση να ανοίξουν δημοτικά, νηπιαγωγεία και σταθμοί, την κινητικότητα των συνοδών των παιδιών και την εικόνα στην αγορά.