Κορονοϊός - Γερμανία: τετραψήφιος αριθμός θανάτων την Τρίτη

"Καλπάζει" η εξάπλωση της πανδημίας στην χώρα. Παράταση και αυστηροποίηση του lockdown ανακοίνωσε η Μέρκελ.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 21.237 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 1.808.647, δείχνουν σήμερα Τετάρτη τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Παράλληλα, άλλοι 1.019 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει ως εδώ τους 36.537 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ ανακοίνωσε χθες την παράταση του lockdown που επιβάλλεται στη χώρα ως την 31η Ιανουαρίου και την επιβολή αυστηρότερων μέτρων για να ελεγχθεί η κατάσταση.