Κοινωνία

Ληστές ανατίναξαν ΑΤΜ

Αναστάτωση στην περιοχή και υλικές ζημιές από την ισχυρή έκρηξη.

(εικόνα αρχείου)

Άγνωστοι δράστες ανατίναξαν μηχάνημα αυτόματης ανάληψης στις 4 ξημερώματα στον Αυλώνα.

Η έκρηξη ήταν ισχυρή με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, στην πρόσοψη του καταστήματος των ΕΛΤΑ, όπου ήταν τοποθετημένο το ΑΤΜ.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δράστες κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.