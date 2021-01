Υγεία - Περιβάλλον

Διευκρινίσεις Κεχαγιά για το έγγραφο με τις “θανατηφόρες παρενέργειες” του εμβολίου (εικόνες)

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο αποπεμφθείς Διοικητής Νοσοκομείου. Τι λένε στον ΑΝΤ1 εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ.

Σε έγγραφη δήλωση προχώρησε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Δημήτρης Κεχαγιάς σχετικά με το θέμα της διακίνησης του εγγράφου για τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό, που οδήγησε στην καρατόμηση του.

Ο κ. Κεχαγιάς, στην δήλωση που έκανε το βράδυ της Τρίτης, αναφέρει πως «ψευδώς» ισχυρίζονται ότι γνώριζε για το συγκεκριμένο έγγραφο, στο οποίο όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν καλούνταν να υπογράψουν ότι συναινούν, «παρόλο που μέχρι τώρα δεν είναι γνωστές όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο, ακόμη και θανατηφόρες».

Ο κ. Κεχαγιάς οδηγήθηκε σε παραίτηση, καθώς το περιστατικό έφτασε ως τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Ο υπουργός ζήτησε την παραίτησή του Διοικητή, τονίζοντας ότι το εν λόγω έγγραφο αποτελεί «παράβαση των οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών» και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες.

Το επίμαχο έγγραφο

Η δήλωση του κ. Κεχαγιά

«Σε συνέχεια της υποβληθείσας παραίτησής μου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργού Υγείας, θα προβώ σε αναλυτικές δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα μετά την ολοκλήρωση της διενεργούμενης ΕΔΕ. Επί του παρόντος, όμως, δηλώνω κατηγορηματικά ότι επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματός μου κατά όσων ψευδώς και με δόλο, παρότι γνωρίζουν την αλήθεια, διακινούν την πληροφορία ή δηλώνουν ότι ήμουν, είτε διακινητής είτε σε γνώση της διακίνησης του επίμαχου εγγράφου συναίνεσης εντός του νοσοκομείου. Τους καλώ να ανακαλέσουν. Ενημερωτικά και μόνον θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω ότι οι εμβολιασμοί συνεχίζονται απρόσκοπτα και η ανταπόκριση είναι πέραν πάσης προσδοκίας».

Στον ΑΝΤ1 μίλησαν για το θέμα ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και εκπρόσωπος των νοσοκομειακών ιατρών στην Καρδίτσα, αναφέροντας ότι το έγγραφο είχε ήδη υπογραφεί απο δεκάδες υγειονομικούς, πριν τον εμβολιασμό τους: