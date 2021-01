Κόσμος

Αθώος ο αστυνομικός που πυροβόλησε Αφροαμερικανό

Φόβοι για νέες βίαιες συγκρούσεις μετά την απόφαση των εισαγγελικών αρχών.

Οι εισαγγελικές αρχές αθώωσαν έναν λευκό αστυνομικό για τον πυροβολισμό του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ στην Κενόσα του Ουισκόνσιν στις 23 Αυγούστου, ένα περιστατικό που πυροδότησε θανατηφόρες διαδηλώσεις στους δρόμους και πυροδότησε φυλετικές εντάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση του εισαγγελέα της κοιμητείας της Κενόσα, Μάικλ Γκρέιβελι για μη απαγγελία κατηγοριών εναντίον του αστυνομικού Ρουστέν Σέσκι για τυχόν διάπραξη εγκλημάτων μπορεί να προκαλέσει νέες διαδηλώσεις, οι οποίες ξέσπασαν σε αμερικανικές πόλεις τα τελευταία χρόνια μετά την αθώωση αστυνομικών για πυροβολισμούς μαύρων.

"Κανένας αστυνομικός της Κενόσα δεν θα διωχθεί (...) Με βάση τα γεγονότα και την νομοθεσία, αποφασίσαμε να μην προωθηθούν οι κατηγορίες", δήλωσε ο Γκρέιβελι σε συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επέμβασης που καταγράφηκε σε βίντεο κινητού τηλεφώνου, ο Σέσκι πυροβόλησε στην πλάτη τον Μπλέικ επτά φορές από κοντινή απόσταση καθώς ο Μπλέικ άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου του. Ο 29χρονος Αφροαμερικανός έμεινε παράλυτος από την μέση και κάτω.

Αστυνομικοί είπαν ότι βρέθηκε ένα μαχαίρι μέσα στο αυτοκίνητο του Μπλέικ και ο Γκρέιβελι απεφάνθη ότι ο Σέσκι είχε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Ο δικηγόρος του Μπλέικ, Μπεν Κρουμ, δήλωσε ότι ο Αφροαμερικανός προσπαθούσε να σταματήσει έναν καβγά μεταξύ δύο γυναικών όταν δέχθηκε τα πυρά μπροστά από τους τρεις από τους γιους του, ηλικίας 3, 5 και 8 ετών.