Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: άνοιγμα της αγοράς χωρίς “click in shop”

Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για την επανέναρξη λειτουργίας των μαγαζιών, πως θα ψωνίζουν οι πελάτες. Τι είπε για τα μέτρα ενίσχυσης, την εστίαση και το click away.

«Τις επόμενες δύο ημέρες αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για την λειτουργία της αγοράς ή την παράταση του lockdown, με βάσει και τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων. Πρόθεση μας είναι να γίνει επιστροφή στην αγορά με την μέθοδο του click away», σημείωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «γνωρίζουμε ότι ανοίγουν δημοτικά και νηπιαγωγεία από την Δευτέρα, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, με τα τοπικά lockdown». Συμπλήρωσε ότι όσες παραγγελίες εκκρεμούν με την μέθοδο του click away, εφόσον ανοίξει πάλι η αγορά από την Δευτέρα με την εν λόγω μέθοδο, θα μπορούν να ολοκληρωθούν, προσθέτοντας ότι σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει η παράδοση στον καταναλωτή να γίνει μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Σε ότι αφορά παράπονα καταναλωτών για την εξυπηρέτηση τους από εταιρείες και καταστήματα, λόγω του τελευταίου lockdown, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επανέλαβε ότι είναι στην διάθεση όλων για καταγγελίες το τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου, στον αριθμό 1520.

«Αυτήν την στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πότε και με ποιόν τρόπο θα λειτουργήσει η παράδοση εντός καταστήματος, το click in the shop, θα πρέπει να εκτιμηθεί από τους ειδικούς ποια θα είναι η επίδραση του στην διασπορά του κορονοϊού. Με βάση όσα πουν οι επιστήμονες, θα υπάρξει κατάληξη στα βασικά σενάρια, πχ. για το πόσοι πελάτες θα μπορούν να βρίσκονται ταυτοχρόνως σε ένα κατάστημα, αλλά και αν αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή από την άλλη εβδομάδα ή αργότερα», επεσήμανε ο κ. Παπαθανάσης.

Ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε ακόμη ότι τρέχουν παραλλήλως πολλά προγράμματα ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρήσεων και στήριξης των θέσεων εργασίας και πως σύντομα θα υπάρξει καταβολή ποσών σε δικαιούχους, όπως πχ. για την έκπτωση ή την μη καταβολή ενοικίων ή τα 534 ευρώ για την αναστολή σύμβασης εργασίας τον Δεκέμβριο, όπου έχει καθυστερήσει.

Προσέθεσε ότι για συγκεκριμένους κλάδους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα, όπως η Εστίαση, προβλέπονται ειδικά προγράμματα και μέτρα ενίσχυσης, τα οποία μελετώνται και θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαγραφής χρεών που δημιουργήθηκαν στον καιρό της πανδημίας, απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί καν να εξεταστεί εάν δεν τελειώσει η κρίση και δεν υπάρξει πλήρης απολογισμός για το πλήγμα συνολικά και ανά κλάδο.

Ο κ. Παπαθανάσης έκανε εν νέου έκκληση σε όλους τους πολίτες για επίδειξη ατομικής ευθύνης σε ότι αφορά την τήρηση των μέτρων προστασίας και αναχαίτισης της διασποράς του κορονοϊού.

Σε ότι αφορά την στάση της Εκκλησίας για την Θεία Λειτουργία με πιστούς τα Θεοφάνια, παρά τις απαγορεύσεις της Κυβέρνησης, ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ότι η Πολιτεία δεν έχει στόχο τις συγκρούσεις, αλλά έχει την ευθύνη προστασίας της δημόσιας υγείας και βάσει αυτής λαμβάνονται οι αποφάσεις της.