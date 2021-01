Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γώγος: δεκτές κατά κανόνα οι εισηγήσεις της Επιτροπής για τα μέτρα

Πότε είπε ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση στα νέα κρούσματα. Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις μετά από αίτημα κάθε υπουργείου. Τι λέει για τα εμβόλια.

Για αποκλιμάκωση της έξαρσης των νέων κρουσμάτων κορονοϊού από τον Φεβρουάριο, εφόσον τηρηθούν οι περιορισμοί και τηρηθούν ευλαβικά τα μέτρα έκανε λόγο ο Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αναφερόμενος στον σάλο που ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του Άδ. Γεωργιάδη για την Θεσσαλονίκη, τις εισηγήσεις επιστημόνων και την μη λήψη αυστηρών μέτρων στην πόλη λόγω της εορτής του Αγίου Δημητρίου, το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πανδημία, σημείωσε ότι «στην Επιτροπή των ειδικών υπάρχουν ποικίλες ειδικότητες και όχι μόνο λοιμωξιολόγοι και επιδημιολόγοι. Κάθε φορά που χρειάζεται να γίνει συζήτηση με κάποιο υπουργείο για ένα θέμα που το αφορά, γίνονται οι προτάσεις από την πλευρά του Υπουργείου, ακολουθεί η εισήγηση των επιστημόνων και μετά λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κατά κανόνα, μέχρι σήμερα, οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση όσα εισηγηθήκαμε, όπως συνέβη με το θέμα για το άνοιγμα των σχολείων, αν και κάποιοι έσπευσαν να κάνουν ανακοινώσεις».

Όπως συμπλήρωσε, «Πολλοί από εμάς, επειδή είμαστε και κλινικοί γιατροί και βλέπουμε την κατάσταση στα νοσοκομεία, βγαίνουμε και μιλάμε και με κάποια αυστηρότητα στον κόσμο για το πώς πρέπει να τηρούνται τα μέτρα. Υπάρχει μια μεγάλη επιτροπή, με όλους τους ειδικούς, υπάρχει και μια επιτροπή των λοιμωξιολόγων, που ουσιαστικά αποτελεί υποομάδα της μεγάλης επιτροπής. Υπάρχει και μια επιτροπή από κυβερνητικά στελέχη, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις».

«Το «ταβάνι» για τον αριθμό σταα κρούσματα σε ότι αφορά την χαλάρωση των μέτρων δεν αφορά μόνο τον απόλυτο αριθμό, αλλά έχει σχέση και με τον αριθμό των τεστ που γίνονται, το σύνολο των θετικών δειγμάτων επί του συνόλου των τεστ, με το αν υπάρχουν πολλές περιοχές «στο κόκκινο» και τέλος με την κατάσταση στο σύστημα υγείας και την επάρκεια σε κλίνες για τους ασθενείς από κορονοϊό και άλλες παθήσεις, ώστε το σύστημα να λειτουργεί με ασφάλεια», τόνισε ο κ. Γώγος.

Σε ότι αφορά τα εμβόλια για τον κορονοϊό, ο Διευθυντής της Παθολογικής και Λοιμωξιολογικής Κλινικ΄ς του Metropolitan General είπε ότι δεν τίθεται θέμα για την ασφάλεια των εμβολιων, καθώς οι όποιες παρενέργειες έχουν διαπιστωθεί είναι κατά κανόνα ήπιες, ενώ δεν τίθεται εν αμφιβόλω και η αποτελεσματικότητα των εμβολίων, τα οποία θα πρέπει να δοθούν σε δύο δόσεις και στον χρόνο που προβλέπεται».