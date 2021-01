Κοινωνία

Διπλή δολοφονία στην Αλβανία “αποκαλύπτει” εμπόριο βρεφών στην Ελλάδα

Αλβανός σκότωσε δυο αδελφές, τις οποίες εξέδιδε στην Ελλάδα. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την δράση του.

Μια υπόθεση διπλής γυναικοκτονίας συγκλονίζει την κοινή γνώμη της Αλβανίας. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς δολοφονήθηκαν δύο αδερφές στα Τίρανα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι ο άντρας που έχει συλληφθεί και έχει ομολογήσει το έγκλημα, εξέδιδε για χρόνια τις δύο γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, τις άφηνε έγκυες και στη συνέχεια τις υποχρέωνε να πουλήσουν τα παιδιά τους.

Η αδελφή των θυμάτων ανέφερε για την υπόθεση πως: «Τη μικρή μου αδελφή μου την πήρε με το αεροπλάνο και την πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, την έβαλε μαζί με την άλλη αδερφή μου να εργάζονται ως ιερόδουλες. Στο μεταξύ, τις άφηνε έγκυες και τις υποχρέωνε να πουλήσουν τα παιδιά τους». Πρόσθεσε πως έχουν πωληθεί τουλάχιστον δέκα μωρά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο δολοφόνος δεν βρέθηκε στην Ελλάδα μόνο με τα δύο θύματα, αλλά και με τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να συναίνεσε στην «πώληση» και δικού τους μωρού!

Ανάλογη καταγγελία κατέθεσε και ο αδερφός των θυμάτων, λέγοντας πως ο δράστης έβγαζε τα μωρά από το μαιευτήριο με τη βοήθεια δικηγόρου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δολοφόνος μπήκε με καλάζνικοφ στο διαμέρισμα μίας εκ των αδελφών, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του ανηψιού του για να ανοίξει την πόρτα. Έπειτά από καυγά, καθώς θεωρούσε πως η μια από τις δυο αδερφές με την οποία διατηρούσε σχέση στο πρόσφατο παρελθόν, είχε δεσμό με άλλον άντρα κι επειδή «φοβήθηκε» πως θα αποκάλυπταν όσα δεινά είχαν βιώσει κοντά του τα προηγούμενα χρόνια, έστρεψε το όπλο πάνω τους και τις εκτέλεσε.

Ο 59χρονος εντοπίστηκε από την αστυνομία λίγες ώρες μετά το φονικό και οδηγήθηκε στη φυλακή.