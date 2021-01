Κοινωνία

Κατασκοπεία στη Ρόδο: Τι έδειξε ο έλεγχος στα κινητά των κατηγορούμενων

Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος των εργαστηριακών ερευνών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος των εργαστηριακών ερευνών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών σε μέρος των κατασχεθέντων, κατόπιν νομότυπων ερευνών, στην οικία των κατηγορούμενων για κατασκοπεία σε Ρόδο και Κω.

Πιο συγκεκριμένα διαβιβάστηκαν προχθές αρμοδίως από την ΔΕΕ τα πρώτα πορίσματα των εργαστηριακών ερευνών σε κατασχεθέντα από τον 35χρονο γραμματέα του Τουρκικού Προξενείου στη Ρόδο και τον 52χρονο πρώην μάγειρα του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ» της εταιρείας «SAOS FERRIES».



Οι ανωτέρω κατηγορούνται για υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού κατ’ εξακολούθηση, για παραβίαση μυστικών πολιτείας από κοινού κατ’ εξακολούθηση και για κατασκοπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ενιαίο σκοπό, χρήση για διαβίβαση του κρατικού απορρήτου σε άλλον με σκοπό να προκαλέσουν κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους.



Θυμίζουμε ότι στην οικία του 35χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κινητά τηλέφωνα, δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, ένα usb, μια φωτογραφική μηχανή και 4 laptop ενώ από τον 52χρονο έχουν κατασχεθεί δύο κινητά τηλέφωνα.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 4 κινητών τηλεφώνων του 35χρονου γραμματέα του Τουρκικού προξενείου εκ των οποίων το ένα φέρεται να ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο κι ενός κινητού τηλεφώνου του 52χρονου.



Πρόκειται για κινητά παλαιάς τεχνολογίας που ήταν απενεργοποιημένα για μεγάλο διάστημα και κατασχέθηκαν για παν ενδεχόμενο.



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα συγκεκριμένα κατασχεθέντα δεν προέκυψε κάτι το αξιόλογο.



Θυμίζουμε ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την άρση του απορρήτου του περιεχομένου των ψηφιακών πειστηρίων καθώς και άρση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας των κατασχεθέντων κινητών τηλεφώνων.

Ελεγχοι πραγματοποιούνται επίσης με άρση του ψηφιακού περιεχομένου των ψηφιακών πειστηρίων σε cloud servers.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα διενεργήσουν ταυτόχρονα έρευνες σε όλους τους λογαριασμούς των social media που χρησιμοποιούν αμφότεροι όσο και σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, όπως viber, what’s up κλπ.



Θετικό είναι το γεγονός ότι οι έρευνες κινούνται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξουν στοιχεία από τον έλεγχο και των υπόλοιπων συσκευών που κατασχέθηκαν οι οποίες ήταν λειτουργικές και σε χρήση από τους κατηγορούμενους.



Oπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου 2020 ο Τούρκος πρόξενος στην Ρόδο αιτήθηκε με επιστολή του να του αποδοθούν δύο εκ των κατασχεθέντων πειστηρίων που βρέθηκαν κατά την έρευνα στην οικία του 35χρονου, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν συσκευές που ανήκουν στο Γενικό Προξενείο Ρόδου.



Μάλιστα αναπτύσσεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από τον Πρόξενο, το ΥΠΕΞ της Τουρκίας αλλά και τον κατηγορούμενο, ο ισχυρισμός ότι απαγορεύεται η παραβίαση (έλεγχος περιεχομένου) των προξενικών αρχείων σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις!



Σημειώνεται ότι μία φωτογραφία ντοκουμέντο από την υπόθεση κατασκοπείας στη Ρόδο που φέρεται να έχει τραβηχτεί από το κινητό τηλέφωνο του 52χρονου Έλληνα μάγειρα, δημοσίευσε πρόσφατα η εφημερίδα “Τα Νέα”.



Σύμφωνα με την εφημερίδα, τη φωτογραφία ελληνικού πολεμικού πλοίου, είχε αποστείλει ο μάγειρας του επιβατικού πλοίου στον 35χρονο γενικό γραμματέα του τουρκικού προξενείου.



Το ντοκουμέντο έχει ενταχθεί στη δικογραφία της υπόθεσης και αναλύεται από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να διερευνηθεί το πλήρες εύρος της δράσης των δύο κατασκόπων.



Σχετικό “μυστικό” υλικό έχει ήδη συλλέξει η ΕΥΠ που παρακολουθούσε επί σειρά μηνών τη δράση τους, καθώς και το υλικό που είχαν ανταλλάξει για τις κινήσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, για τον χρόνο αλλαγής στρατιωτικών σε ελληνικές μονάδες κλπ, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

