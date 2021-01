Life

“Φάρμα”: οι προετοιμασίες, οι αλλαγές και οι εκπλήξεις (βίντεο)

Όλα τα στοιχεία για την μεγάλη παραγωγή που έρχεται στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι συζητήσεις για συμμετέχοντες και παρουσιαστή. Τι λέει στο “Πρωινό” o Γιώργος Χειμωνέτος.