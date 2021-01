Κοινωνία

Θεοφάνια: Πρόστιμο για την ρίψη του Σταυρού από Ιερώνυμο και Αμβρόσιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Παρέμβαση” Εισαγγελέα μετά την πρωτοβουλία των δύο Μητροπολιτών, παρά τα μέτρα που έχει επιβάλλει η Πολιτεία.

Επεισοδιακά Θεοφάνια στο Αίγιο, όπου ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος με τον προκάτοχο του, Μητροπολίτη Αμβρόσιο, προχώρησαν σε αγιασμό των υδάτων με ρίψη του Τιμίου Σταυρού στα νερά του παλιού λιμανιού της πόλης.

Μετά την Θεία Λειτουργία, στο παραθαλάσσιο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Αλυκής, παρά τα αυστηρά απαγορευτικά μέτρα, μετέβησαν στον όρμο του Αιγίου, όπου παρουσία πιστών κα δύο κολυμβητών έγινε η τελετή Αγιασμού των Υδάτων, στον Κορινθιακό Κόλπο.

Το Λιμενικό επενέβη, χωρίς να γίνει κάποια σύλληψη. Ενημερώθηκε η Εισαγγελέας, η οποία απλώς ζήτησε να «κρατηθούν» τα στοιχεία του Ιεράρχη. Πάντως, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 ευρώ στον Μητροπολίτη για την τελετή, καθώς και πρόσιμα 300 ευρώ σε πιστούς!

Δείτε βίντεο που εξασφάλισε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φλαμής: