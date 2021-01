Κοινωνία

Βίλια: Οκτώ μαρτυρίες “κλειδιά” για το πτώμα στην βαλίτσα

Νέες αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση. Η επίσκεψη στην πλατεία Κουμουνδούρου, οι χρυσές κάρτες καζίνο και οι έρευνες σε τρεις περιοχες.

Στις μαρτυρίες οκτώ Κινέζων που ήταν συγκάτοικοι ή είχαν στενή επαφή μαζί της, στις «χρυσές κάρτες» καζίνο που βρέθηκαν στην κατοικία της, στις αναλύσεις τηλεφωνικών κλήσεων και σε πορίσματα των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων επενδύουν οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής προκειμένου να διαλευκάνουν τη δολοφονία της 38χρονης Κινέζας που διέμενε στο Μεταξουργείο και η σορός της οποίας βρέθηκε στα Βίλια μέσα σε μια βαλίτσα προ μίας εβδομάδας.

Μάλιστα τέσσερις από αυτούς με τους οποίους ήταν συγκάτοικος η 38χρονη σε διαμέρισμα στο οποίο διέμενε στην οδό Μ. Αλεξάνδρου αναχώρησαν από την Αθήνα λίγο μετά την εξαφάνιση της 38χρονης και φέρεται να έχουν εντοπισθεί σε επαρχιακή πόλη.

Η ΕΛΑΣ εστιάζει ακόμη το ενδιαφέρον της στην παρουσία της 38χρονης ένα 24ωρο πριν την εξαφάνιση της σε Σύλλογο Κινέζων στην πλατεία Κουμουνδούρου αλλά και σε μία άλλη κατοικία που φέρεται να διέμενε στην περιοχή των Κάτω Πατησίων. Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν διεξοδικά αν η ανθρωποκτονία της 38χρονης διαπράχθηκε για προσωπικούς λόγους ή μπορεί να σχετίζεται κατά δεύτερο λόγο με δράση της κινεζικής μαφίας στη χώρα μας.

Η σύλληψη το 2013



Η 38χρονη, που είχε κατηγορηθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα μας – νόμος περί αλλοδαπών- το 2010 στη Θεσσαλονίκη φέρεται να εξαφανίσθηκε από το διαμέρισμα που έμενε με πέντε ακόμη άτομα (δυο ζευγάρια και μία 50χρονη γυναίκα) το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου. Την προηγούμενη ημέρα φέρεται να είχε επισκεφθεί τα γραφεία κινεζικού συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ δυο 24ωρα νωρίτερα είχε μεταβεί στο καζίνο της Πάρνηθας με δύο τουλάχιστον Κινέζους που μίλησαν για περιστασιακή γνωριμία μαζί της στην αθηναϊκή Chinatown. Η ενασχόλησή της με τον τζόγο έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των αστυνομικών της ΕΛΑΣ, αφού το 2013 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς σε μίνι καζίνο, ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν κάρτες από εισόδους σε καζίνο εντός κι εκτός Αττικής τα οποία φαίνεται να επισκεπτόταν συχνά.

Επιπλέον φαίνεται ότι ήταν «χρυσό μέλος» σε κάποια από αυτά. Με κύριο ζητούμενο για τους αστυνομικούς ποια ήταν η ενασχόληση της 38χρονης και ποια η πηγή των εσόδων της που της επέτρεπαν να πηγαίνει τακτικά σε νόμιμα και παράνομα καζίνο. Χωρίς μέχρι τα τελευταία 24ωρα να υπήρχε διευκρίνιση για αυτό το ζήτημα.

Δήλωση εξαφάνισης με καθυστέρηση



Η δήλωση της εξαφάνισής της έγινε στις 22 Οκτωβρίου, δηλαδή με καθυστέρηση πέντε ημερών, από την 50χρονη συγκάτοικό της κι έναν ομοεθνή της, του οποίου το παιδί είχε βαφτίσει η άτυχη 38χρονη. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, γνωστοί της 38χρονης επιχείρησαν να εξηγήσουν την καθυστέρηση αυτή στις συνεννοήσεις μεταξύ τους προκειμένου να αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβη ή σε κάποιον άλλο λόγο.

Το τελευταίο ίχνος ζωής



Το τελευταίο ίχνος ζωής της 38χρονης ήταν μία τηλεφωνική κλήση που φέρεται να δέχθηκε ή να πραγματοποίησε περίπου στις τέσσερις τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Δηλαδή περίπου 16ωρες μετά την αναχώρηση από το σπίτι της προς άγνωστη κατεύθυνση. Το στίγμα του κινητού της ήταν πάλι στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Η ΕΛΑΣ έχει ζητήσει περαιτέρω άρση τηλεφωνικών κλήσεων για να εντοπίσει όλο τον κύκλο των επικοινωνιών της 38χρονης κι αν η σειρά των γεγονότων και των κινήσεών της ήταν αυτές που έχουν περιγραφεί από τους ομοεθνείς της. Ακόμη, έχουν ζητηθεί στοιχεία για τις τραπεζικές συναλλαγές της, ενώ σημαντικά δεδομένα πιθανολογείται ότι θα προσφέρουν στην αστυνομική έρευνα η εξέταση της βαλίτσας κι άλλων ευρημάτων από τον τόπο που βρέθηκε η σορός της, η εξέταση καμερών στο οδικό δίκτυο της περιοχής των Βιλίων (κυρίως στην Παλαιά Εθνική Οδό Μάνδρας – Θήβας ) απ’ όπου πέρασε το ΙΧ των δραστών που μετέφεραν το άψυχο σώμα της.

Επιπλέον αναζητούνται καταγραφές από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή κοντά στο σπίτι της για να διαπιστωθεί πού κινήθηκε τις κρίσιμες ώρες και με ποιους συναντήθηκε, με βάση τουλάχιστον τις μαρτυρίες που έχουν υπάρξει μέχρι τώρα. Χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί ότι κάτι μπορεί να είχε συμβεί προ της αναχώρησης της από το σπίτι της ή σε άλλη χρονική στιγμή. Γι’ αυτό κι έχει υπάρξει διερεύνηση του διαμερίσματος όπως κι άλλων σημείων που μπορεί να έδωσε «παρών» η άτυχη Κινέζα.

