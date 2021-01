Πολιτική

Ράμα - Ερντογάν: ξαφνική συνάντηση για τα 12 μίλια

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα για το εκτός προγράμματος τετ α τετ των δύο ανδρών.

Για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος και την οικοδόμηση κατοικιών για τους σεισμόπληκτους θα συζητήσουν στην «ξαφνική» συνάντησή τους, ο Εντι Ράμα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με αλβανικό δημοσίευμα.

Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος στα 12 μίλια και η κατασκευή οικιών στους σεισμόπληκτους του Δυρραχίου του 2019, όπως υποσχέθηκε ο Ερντογάν, θα αποτελέσουν το επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ του πρωθυπουργού της Αλβανίας Εντι Ράμα και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Αγκυρα σήμερα 6 και αύριο 7 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρουν ΤΑ ΝΕΑ, το Anadolu Agency αναφέρει ότι ο Ράμα θα ταξιδέψει στην Αγκυρα κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το τούρκικο δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι επίκεντρο των συναντήσεων μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών θα είναι οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Αλβανίας – Τουρκίας.

«Επί του παρόντος, τα δύο ανοιχτά ζητήματα μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας είναι η κατασκευή ορισμένων οικιών για τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό, υπόσχεση της Τουρκίας, καθώς και η θαλάσσια συμφωνία με την Ελλάδα, η οποία βασικά επηρεάζει περισσότερο τους Τούρκους» σημειώνει η abcnews.al.