Στράτος Τζώρτζογλου στο “Πρωινό”: έχω ζήσει πολλά θαύματα (βίντεο)

Συγκλονίζει η αφήγηση του ηθοποιού για τις τελευταίες ώρες της μητέρας του και την σχέση του μαζί της. Τι λέει για την πίστη στον Θεό, τα χρήματα και την καριέρα του.