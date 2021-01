Κοινωνία

Βίντεο - ντοκουμέντο από εισβολή διαρρηκτών σε κατάστημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε καρέ – καρέ τις κινήσεις των δραστών. Με ποιον τρόπο “χτυπά” η σπείρα.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει την εισβολή διαρρηκτών, σε κατάστημα, στη Κηφισιά.

Στο βίντεο έχει αποτυπωθεί ο τρόπος δράσης των θρασύτατων κακοποιών, που «χτυπούν» κατά κύριο λόγο στα βόρεια προάστια.

Την συμμορία συγκροτούν 4 άτομα. Ένας κρατά τσίλιες, ενώ οι άλλοι εισβάλουν σε καταστήματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, παραβιάζοντας τις πόρτες εισόδου αφού τις θρυμματίσουν με λοστό.

Αμέσως μετά, αναζητούν τις ταμειακές μηχανές και αδειάζουν όποιο συρτάρι βρουν.

Αδιαφορούν για το γεγονός πως σε πολλές περιπτώσεις οι κινήσεις τους καταγράφονται από κάμερες, όμως φροντίζουν να ολοκληρώσουν το έργο τους όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν κι άλλα τέτοια βίντεο - και τα εξετάζουν προσεκτικά, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν τους δράστες, κάνοντας την εκτίμηση πως έχουν να κάνουν με παλιούς γνώριμούς τους για παρόμοια δράση.