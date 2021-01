Κόσμος

Φονική πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Εφιαλτικές στιγμές για τους ηλικιωμένους τροφίμους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οίκο ευγηρίας στην Ισπανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 89χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό 18 ανθρώπων, έγινε σήμερα γνωστό από τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της χώρας.

Η φωτιά ξέσπασε χθες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στον τρίτο όροφο του οίκου ευγηρίας Domusvi-Adorea στη Σεβίλλη, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

«Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων στον οίκο ευγηρίας, όπου μια 89χρονη έχασε τη ζωή της και 18 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφεραν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Σεβίλλης σε ένα tweet.

Γείτονες έφεραν κουβέρτες και πρόσφεραν καταφύγιο στα σπίτια τους στους ηλικιωμένους τροφίμους, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο.

Πολλοί εκ των τροφίμων μεταφέρθηκαν από υπαλλήλους του δήμου σε ένα αθλητικό κέντρο, για να περάσουν τη νύχτα.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται, σύμφωνα με τις αρχές.