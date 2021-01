Κοινωνία

Θεοφάνια: Αγιασμός των Υδάτων από… μοναχικούς ιερείς και πιστούς (εικόνες)

Η ρίψη του Σταυρού έγινε σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και στο λιμάνι του Πειραιά, με πρωτοβουλία κληρικών και λαϊκών, κατά παράβαση των μέτρων.

Παρά τις απαγορεύσεις και την επίσημη στάση της Εκκλησίας και του Μητροπολίτη Σεραφείμ, ο οποίος με πίκρα είπε ότι φέτος δεν τηρείται μια παράδοση 190 ετών στο πρώτο λιμάνι της χώρας, Αγιασμός των Υδάτων στην θάλασσα του Πειραιά έγινε… κανονικά!

Εικόνες που ανέβηκαν στα social media δείχνουν ιερέα του Αγίου Νικολάου Πειραιώς, να στέκεται μόνος στην άκρη της προβλήτας στο λιμάνι του Πειραιά και να τελεί τον Αγιασμό των Υδάτων με ρίψη του Τιμίου Σταυρού στην θάλαασα.

Ο ιερέας, φέρεται να συνοδευόταν από την πρεσβυτέρα και κάποιους πιστούς, ωστόσο στο βίντεο δεν έχει αποτυπωθεί κάποια άλλη παρουσία κοντά του.

Παρόμοιο περιστατικό στην Χαλκίδα, όπου ιερέας, αρκετή ώρα μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας των Θεοφανίων και του Μεγάλου Αγιασμού, έριξε στη θάλασσα ένα ποτήρι Αγιασμό για να αγιαστούν τα ύδατα, σύμφωνα με το eviatop .

Περίπου την ίδια ώρα, ο π. Πολύκαρπος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Αντίρριο, με ποτήρι αγιασμό και με τον ξύλινο Σταυρό που κάθε χρόνο ρίχνει για να αγιαστούν τα νερά, κατευθύνθηκε σε μια άκρη του προβλήτα, έριξε στην θάλασσα τον αγιασμό και τον Σταυρό δίπλα στο πλοίο της γραμμής και ευλόγησε τα νερά του Πατραϊκού Κόλπου.

Ταυτόχρονα, με ένα μικρό ξύλινο σταυρό και ένα ποτήρι Αγιασμό, ιερέας στην Ναύπακτο ευλόγησε τα ύδατα σε αυτόν τον ιδιαίτερο εορτασμό, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr

Πιστές στην Καλαμάτα... αγίασαν μόνες τους τα ύδατα

Μπορεί στην Καλαμάτα οι ιερείς να μην έκαναν αγιασμό υδάτων σε εξωτερικούς χώρους για τον εορτασμό των Θεοφανίων, ακολουθώντας τις οδηγίες της Εκκλησίας, ωστόσο τέσσερις πιστές έριξαν αυτοσχέδιο σταυρό στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το mesogeiostv.gr, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία και τον Αγιασμό των υδάτων στις εκκλησίες της Καλαμάτας, τέσσερις πιστές, πήγαν στο λιμάνι πόλης και, φορώντας μάσκες και κρατώντας μεταξύ τους τις απαραίτητες αποστάσεις, έριξαν αυτοσχέδιο σταυρό και «αγίασαν» τα νερά.

Στο Αίγιο, όπου έγινε τελετή Αγιασμού των Υδάτων απο τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και τον προκάτοχο του υπήρξε "παρέμβαση" Εισαγγελέα και επιδόθηκαν πρόστιμα στον Ιεράρχη και σε πιστούς που έπεσαν στην θάλασα για να πιάσουν τον Σταυρό.

Στην Θεσσαλονίκη, επικράτησε ένταση και έγιναν προσαγωγές όταν ομάδα ατόνων επιχείρησε να ρίξει σταυρό στον Θερμαϊκό.