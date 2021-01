Αθλητικά

Abu Dhabi Tennis Open: Με νίκη ξεκίνησε η Σάκκαρη

Νίκη στην πρώτη εμφάνιση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Οι πιθανές αντίπαλοι της.

Η Μαριά Σάκκαρη ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο WTA 500 τουρνουά

Abu Dhabi Tennis Open, επικρατώντας με 2-0 σετ(6-4, 6-2) της Ρωσίδας Αναστασία Ποταπόβα, Νο 101 στον κόσμο, και περιμένει την αντίπαλο της στον επόμενο γύρο.

Η 25χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην 17χρονη Αμερικανίδα, Κόρι Γκοφ και την 28χρονη Νορβηγίδα, Ουλράϊκ Έϊκερι.

Νωρίτερα είχαν αποτύχει να προκριθούν στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.

Η Γραμματικοπούλου έχασε με 6-1,6-3 από την Κατερίνα Μπονταρένκο και η Παπαμιχαήλ με 6-2, 6-2 από την Κινέζα Γιανγκ.