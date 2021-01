Αθλητικά

Ρόμα: Στη ΜΕΘ ο Ντε Σάνκτις

Σοβαρό τροχαίο για τον Μόργκαν Ντε Σάνκτις.

Ο τεχνικός διευθυντής της Ρόμα, Μόργκαν Ντε Σάνκτις βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από τροχαίο ατύχημα στην πρωτεύουσα της Ιταλίας το βράδυ της Τρίτης.

Ο 43χρονος Ιταλός πρώην τερματοφύλακας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα στην πολυσύχναστη οδό «Cristoforo Colombo» της Ρώμης, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Ντε Σάνκτις υποβλήθηκε σε εγχείρηση για κοιλιακή αιμορραγία, όπου αφαιρέθηκε η σπλήνα του.

Η κατάστασή του είναι σταθερή.

Ο Ιταλός, ο οποίος αγωνίστηκε με Ουντινέζε, Νάπολι και Ρόμα κατά τη διάρκεια της καριέρας του, επέστρεψε στην ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας σε ρόλο παράγοντα το 2017 μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.