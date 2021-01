Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι δείχνουν τα λύματα στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μετρήσεις του ιικού φορτίου τις μέρες των Χριστουγέννων, από το ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ.

Η αύξηση της κινητικότητας και κοινωνικότητας τις ημέρες των εορτών μέχρι στιγμής δε δείχνει να ανατρέπει τη συνέχιση της αποκλιμάκωσης του ιικού φορτίου στα λύματα, μετά από μία εβδομάδα σταθεροποίησής του στα επίπεδα των μετρήσεων στα μέσα Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τις τιμές από τις μετρήσεις σε δείγματα της 23ης, 25ης και 28ης Δεκεμβρίου 2020 με εκείνα της 30ης Δεκεμβρίου 2020, 1ης και 4ης Ιανουαρίου 2021, ο περιβαλλοντικός εξορθολογισμός, που ολοκληρώθηκε σήμερα, δείχνει μία μείωση του ιικού φορτίου της τάξης του 30%.

«Στα επίπεδα ιικού φορτίου που καταγράφουμε τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν διαδοχικές αυξήσεις και μειώσεις από μέτρηση σε μέτρηση, αλλά ο μέσος όρος επτά ημερών των τελευταίων μετρήσεων δείχνει μία μείωση της τάξης του 30%», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, εξηγώντας πως «η ανάγνωση των στοιχείων είναι σαφώς θετική, αν και δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα για όλες τις μέρες των εορτών, σε ό,τι αφορά μία ενδεχόμενη αύξηση της διασποράς, λόγω της χαλάρωσης κάποιων περιοριστικών μέτρων».

«Η εικόνα για τις μέρες των Χριστουγέννων»

«Με ασφάλεια πλέον μπορούμε να πούμε ότι το μερικό άνοιγμα της αγοράς από τα μέσα Δεκεμβρίου -click away, βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια κλπ- δεν οδήγησε σε επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας της πόλης -σίγουρα όχι μέχρι τα Χριστούγεννα. Αντίστοιχα σε ό,τι αφορά τις οικογενειακές συναθροίσεις ανήμερα των Χριστουγέννων, αν υπήρχαν πολλά νέα κρούσματα, αυτά -τουλάχιστον στις τελευταίες δύο μετρήσεις- θα είχαν αρχίσει να αποτυπώνονται στην έκκριση του ιικού φορτίου. Ωστόσο, είναι πιθανό η όποια αύξηση των κρουσμάτων να εξισορροπείται από τη βελτίωση που παρατηρείται στην εικόνα των νοσοκομείων και συνολικά όσων νόσησαν, ιάθησαν και πλέον δεν εκκρίνουν το ιικό φορτίο. Είναι όμως νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για την Πρωτοχρονιά, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικογενειακές συναθροίσεις, όσο και την αυξημένη κίνηση στην αγορά την παραμονή, αφού η όποια επιδημιολογική επιδείνωση, αν υπάρχει, αναμένεται να εκδηλωθεί στις μετρήσεις των επόμενων ημερών», διευκρίνισε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

«Όταν βρισκόμαστε σε χαμηλά επίπεδα ιικού φορτίου είναι φυσιολογικό να υπάρχουν οι αυξομειώσεις που παρατηρούμε, γι’ αυτό ο μέσος όρος των επτά ημερών μας δίνει μία πιο ακριβή επιδημιολογική εικόνα, όπου προκύπτει μια ξεκάθαρη πτωτική τάση», πρόσθεσε ο καθ. Χημείας του ΑΠΘ, Θόδωρος Καραπάντσιος.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.