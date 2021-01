Αθλητικά

“Πέρασε” από τη Ριζούπολη ο Παναθηναϊκός

Δύσκολη νίκη, και με τη "βοήθεια" του VAR, για την ομάδα του Μπόλονι με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Ο Απόλλων Σμύρνης ανήμερα των Φώτων φιλοξένησε στη Ριζούπολη τον «χτυπημένο» από κορονοϊό Παναθηναϊκό.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές φάσεις, αφού υπήρχαν νεύρα και ένας σοβαρός τραυματισμός του, Νίκου Ιωαννίδη, ο οποίος έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ στο 20ο λεπτό με τον εορτάζοντα, Φώτη Ιωαννίδη να κερδίζει τον Βέρχουλστ από κοντά. Οι γηπεδούχοι πίεσαν στη συνέχεια, καθώς έξι λεπτά αργότερα ο Τσιλούλης έκανε το σουτ αλλά ο Διούδης μπλόκαρε.

Στο 28' στη σύγκρουση του Διούδη με τον Ιωννίδη, ο διαιτητής Κουτσιαύτης έδειξε πέναλτι, αλλά πήγε να δει τη φάση στο VAR και πήρε την απόφαση του πίσω. Ο Απόλλων προσπάθησε να ισοφαρίσει στο 43' με τον Φερνάντεθ, αλλά και πάλι ο πορτιέρο του τριφυλλιού έδιωξε.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους (48'), ο Τσιλούλης πήγε να μπει στην περιοχή και συγκρούστηκε με τον Ζαγαρίτη και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, αλλά και πάλι με τη χρήση VAR πήρε την απόφαση του πίσω και έδωσε φάουλ εκτός περιοχής, αλλά ο άσος του Παναθηναϊκού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Οι πράσινοι έπαιξαν με δέκα παίκτες σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο και βρέθηκαν κοντά στο 2-0 στο 73', όταν ο σκόρερ Ιωαννίδης με ωραία ενέργεια σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Βέρχουλστ έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ.

Ο Απόλλων απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο στο 75', όταν ο Μουνιέ μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ, αλλά ο Διούδης απομάκρυνε την μπάλα.

Δύο λεπτά αργότερα, η Ελαφρά Ταξιαρχία σκόραρε, όταν ο Μουνιέ έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Μπεντινέλι ανενόχλητος από το ύψος της μικρής περιοχής, έκανε το πλασέ και βρήκε δίχτυα, αλλά για εκατοστά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR ως οφσάιντ. Αυτή ήταν η τρίτη φάση που το VAR γλίτωσε τον Παναθηναϊκό έπειτα από τα δύο πέναλτι.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σλίβκα με κεφαλιά παραλίγο να κάνει το 1-1 και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Ντάουντα νικήθηκε με κεφαλιά από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

Στο 90+5΄ο Χουάνκαρ δεν μπόρεσε να κλειδώσει στην αντεπίθεση τη νίκη για το τριφύλλι, αλλά τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του ρέφερι και ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από τη Ριζούπολη.

Οι συνθέσεις

Απόλλων Σμύρνης: Βέρχουλστ, Μπρούσιτς (70' Χουχούμης), Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Κολ, Μπεντινέλι, Σλίβκα, Φερνάντεθ (70' Μουνιέ), Τσιλούλης, Ιωαννίδης (34' Ντάουντα)

Παναθηναϊκός: Διούδης, Χουάνκαρ, Πούγγουρας, Σένκεφελντ, Ζαγαρίτης, Βέλεθ, Αλεξανδρόπουλος, Χατζηγιοβάνης (73' Μολό), Αθανασακόπουλος (80' Αϊτόρ), Ιωαννίδης (85' Μαυρομμάτης), Μακέντα (80' Καρλίτος).