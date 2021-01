Κόσμος

Παραμένει υπό κράτηση ο Τζούλιαν Ασάνζ

Η απόφαση της βρετανικής Δικαιοσύνης για τον ιδρυτή των Wikileaks.

Βρετανικό δικαστήριο αποφάσισε σήμερα να παραμείνει υπό κράτηση ο ιδρυτής του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ εν αναμονή της εξέτασης της έφεσης που έχουν ασκήσει οι ΗΠΑ σε βάρος της απόφασης της βρετανικής δικαιοσύνης να μην εκδοθεί στις ΗΠΑ, δέκα χρόνια αφότου εκείνος εξόργισε την Ουάσιγκτον δημοσιεύοντας χιλιάδες εμπιστευτικά έγγραφα.

Σαράντα οκτώ ώρες μετά τη νίκη που κατάφερε τη Δευτέρα ο 49χρονος Αυστραλός, «πρόκειται για μια τεράστια απογοήτευση», δήλωσε η σύντροφός του Στέλα Μόρις. Η δικηγόρος, που έχει δύο παιδιά με τον Ασάνζ, απηύθυνε εκ νέου έκκληση στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να «αποσύρει τις διώξεις» σε βάρος του και στον πρόεδρο των ΗΠΑ να του «απονείμει χάρη».

Επικαλούμενη τον κίνδυνο να αυτοκτονήσει ο ιδρυτής των WikiLeaks εντός του αμερικανικού σωφρονιστικού συστήματος, η δικαστής Βανέσα Μπαράιτσερ αρνήθηκε τη Δευτέρα την έκδοσή του στις ΗΠΑ. Αμέσως μετά, οι αμερικανικές αρχές γνωστοποίησαν στο δικαστήριο την πρόθεσή τους να ασκήσουν έφεση.

Σήμερα, η δικαστής εκτίμησε πως υπάρχουν «ουσιαστικοί λόγοι να πιστεύουμε πως εάν ο κύριος Ασάνζ αποφυλακιστεί σήμερα, δεν θα επιστρέψει ενώπιον του δικαστηρίου για να αντιμετωπίσει τη διαδικασία της έφεσης».

«Θέλουμε αυτό να τελειώσει, όμως είμαστε πεπεισμένοι πως η δικαιοσύνη θα επικρατήσει», δήλωσε εξερχόμενος από το δικαστήριο, ο αρχισυντάκτης του Wikileaks, Κρίστιν Χράφνσον.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής Κλερ Ντόμπιν υπογράμμισε πως ο Τζούλιαν Ασάνζ, που «θεωρεί πως είναι υπεράνω του νόμου», έχει τους «πόρους» για να διαφύγει, αναφέροντας την πρόταση χορήγησης πολιτικού ασύλου που του έκανε το Μεξικό.

Ένας κίνδυνος τον οποίο δεν αποδέχθηκε ο δικηγόρος του Ασάνζ Έντουαρτ Φιτζέραλντ, ο οποίος υποστήριξε πως ο πελάτης του είχε «κάθε λόγο» να μην αποφύγει τη βρετανική δικαιοσύνη, η οποία τάχθηκε υπέρ του τη Δευτέρα. Επικαλούμενος την οικογενειακή ζωή του εκτός της φυλακής, πρότεινε, μάταια, να τεθεί υπό επιτήρηση φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι.