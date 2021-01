Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ημερήσιο ρεκόρ μολύνσεων στην Πορτογαλία

Σε αυτοαπομόνωση ο πρόεδρος της χώρας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα

Ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων COVID-19 στην Πορτογαλία, μια χώρα με πληθυσμό λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους, ανήλθε σήμερα στο επίπεδο ρεκόρ των 10.027 μολύνσεων, την ώρα που η χώρα ετοιμάζεται να εγκρίνει την παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσει την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της χώρας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα έκανε σήμερα γνωστό ότι θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση, αφού είχε επαφή με ένα πρόσωπο, το οποίο διαγνώστηκε θετικό στον νέο κορονοϊό.

Ο 72χρονος επικεφαλής του πορτογαλικού κράτους βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία, με στόχο να κερδίσει μια δεύτερη θητεία στον προεδρικό θώκο της χώρας του, στις εκλογές της 24ης Ιανουαρίου. Επρόκειτο να συμμετάσχει σε σειρά προεκλογικών ντιμπέιτ.

Σε μια ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του, το γραφείο του Ρεμπέλο ντε Σόουζα επισήμανε ότι η επαφή ήταν με ένα μέλος του Casa Civil, ενός σώματος ειδικών που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον πρόεδρο.

Ο Ρεμπέλο ντε Σόουζα αναμένει τις υγειονομικές αρχές να αποφασίσουν εάν η έκθεσή του ήταν υψηλού κινδύνου και για πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει στο σπίτι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.