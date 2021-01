Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εγκρίθηκε το εμβόλιο της Moderna από την Κομισιόν

Tο πράσινο φως από την Κομισιόν πήρε το εμβόλιο της Moderna. Πόσες δόσεις αναμένονται στις 27 χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το δεύτερο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της COVID-19. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε υπό όρους άδεια κυκλοφορίας για το εμβόλιο COVID -19 που αναπτύχθηκε από τη Moderna, το δεύτερο εμβόλιο COVID-19 εγκεκριμένο στην ΕΕ. Αυτή η έγκριση ακολουθεί μια θετική επιστημονική σύσταση που βασίζεται σε διεξοδική αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ παρέχει «περισσότερα εμβόλια COVID-19 για τους Ευρωπαίους. Με το εμβόλιο Moderna, το δεύτερο που έχει πλέον εγκριθεί στην ΕΕ, θα έχουμε επιπλέον 160 εκατομμύρια δόσεις. Και θα έρθουν περισσότερα εμβόλια. Η Ευρώπη έχει εξασφαλίσει έως και δύο δισεκατομμύρια δόσεις πιθανών εμβολίων COVID-19. Θα έχουμε περισσότερα από αρκετά ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για την προστασία όλων των Ευρωπαίων".

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, τόνισε ότι «Είμαστε όλοι σε αυτό μαζί και ενωμένοι. Γι 'αυτό έχουμε διαπραγματευτεί το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο εμβολίων στον κόσμο για όλα τα κράτη μέλη μας. Σήμερα εγκρίνουμε ένα δεύτερο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο από τη Moderna, το οποίο μαζί με το BioNTech-Pfizer, θα διασφαλίσουν ότι θα διατεθούν 460 εκατομμύρια δόσεις με αυξανόμενη ταχύτητα στην ΕΕ και θα έρθουν περισσότερες. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι ακολουθεί ο ρυθμός των εμβολιασμών. Οι προσπάθειές μας δεν θα σταματήσουν έως ότου είναι διαθέσιμα εμβόλια για όλους στην ΕΕ».