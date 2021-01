Υγεία - Περιβάλλον

Σκυλιά θα εντοπίζουν τον κορονoϊό σε σχολεία της Ιταλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Nέο, πειραματικό, σχέδιο για πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της Covid-19.

Η ιταλική περιφέρεια ‘Ανω Αδίγη, στη βορειοανατολική Ιταλία, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα νέο, πειραματικό σχέδιο, για την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση του κορονοϊού.

Τα σχολεία θα ξανανοίξουν αύριο, αλλά εκτός από τα μοριακά τεστ και την ανάλυση του σιέλου, οι υπεύθυνοι του τοπικού, περιφερειακού συμβουλίου αποφάσισαν να δώσουν «πράσινο φως» και σε μια εντελώς διαφορετική, πειραματική μέθοδο: στην είσοδο ορισμένων λυκείων της περιοχής, στις οκτώ το πρωί, θα βρίσκονται, συνολικά, δεκαοκτώ εκπαιδευμένα σκυλιά. Έπειτα από ειδική τους εκπαίδευση, φέρονται ικανά να εντοπίζουν, με την όσφρησή τους, τους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί με κορονοϊό.

«Η νέα αυτή μέθοδος, ελπίζουμε ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τη δραστηριότητα πρόληψης και θεραπείας, με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα. Περιμένουμε την ολοκλήρωση της πειραματικής φάσης, με την ελπίδα να μπορέσουμε να διευρύνουμε την εφαρμογή του όλου προγράμματος σε όλα τα σχολεία μας», τόνισαν οι υπεύθυνοι της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής αυτής, η οποία συνορεύει με την Αυστρία.

Πρέπει να υπογραμμισθεί, όμως, ότι υπάρχουν και εκπαιδευτές οι οποίοι δήλωσαν στον ιταλικό Τύπο, ότι θεωρούν πως η περίοδος εκπαίδευσης των σκύλων, ήταν πιο περιορισμένη απ΄ότι θα έπρεπε και ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην όλη έκβαση της προσπάθειας.