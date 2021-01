Κόσμος

Θεοφάνια: Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός στο Φανάρι (εικόνες)

Πλήθος πιστών από την Κωνσταντινούπολη παρακολούθησε τον αγιασμό των υδάτων από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Παναγιώτατος, μετά τον Όρθρο, κατά τον οποίο χοροστάτησε, τέλεσε τον Μεγάλο Αγιασμό, και στη συνέχεια προέστη της Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων των Αρχιερέων Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Ανθηδώνος κ.Νεκταρίου, Επιτρόπου του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρα.

Εκκλησιάστηκαν ο Επίσκοπος Αλικαρνασσού κ. Αδριανός, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρα, Andrii Sybiha και ο γενικός πρόξενος της ίδιας χώρας στην Πόλη, Oleksandr Gaman, με τους οικείους τους, η πρόξενος της Ελλάδος Δανάη Βασιλάκη, άρχοντες οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε. και πλήθος πιστών από την Πόλη, τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, οι αρχιερείς, οι επίσημοι και ο πιστός λαός εν πομπή μετέβησαν στην προκυμαία του Φαναρίου, όπου ο Παναγιώτατος προεξήρχε της τελετής του Αγιασμού των υδάτων και της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο.

Τέλος, επισημαίνεται πως στα κρύα νερά του Κερατίου βούτηξαν δύο νέοι από την Πόλη, και τον Τίμιο Σταυρό έπιασε ο Βασίλειος Κιουρκτσού, εργαζόμενος στο Πατριαρχείο, στον οποίο ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε ως ευλογία χρυσό επιστήθιο σταυρό, ενώ ευλόγησε και τον δεύτερο κολυμβητή, ευχαριστώντας αμφοτέρους που, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία και τους περιορισμούς που έχει φέρει στη ζωή μας, τήρησαν το έθιμο.