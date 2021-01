Κοινωνία

Εκπρόσωπος ΔΙΣ στον ΑΝΤ1: Οι εκκλησίες άνοιξαν μόνο για 2-3 ώρες (βίντεο)

Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας για τον εορτασμό των Θεοφανίων και την «ανυπακοή» αναφορικά με τη θεία λειτουργία.