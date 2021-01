Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Ένα γκολ ήταν αρκετό

Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.



Η ΑΕΚ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ για την 15η αγωνιστική της Super League και επικράτησε με 1-0. Σκόρερ ο Γαλανόπουλος.

Ο Μανόλο Χιμένεθ στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα με τον Γιώργο Αθανασιάδη να κάθεται κάτω απ' τα γκολπόστ αντί του Παναγιώτη Τσιντώτα.

Η Ένωση μπήκε δυνατά στο ματς και απείλησε μόλις στο 2΄με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Τάνκοβιτς, αλλά μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Κνετ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Λιβάι Γκαρσία σούταρε άουτ.

Η πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ σημειώθηκε στο 22', όταν ο Τάνκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ, αλλά ο Λιάβας με κεφαλιά, προ του Σάκχοφ, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα έξω.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ βρήκε το γκολ στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μάνταλο να δίνει πάσα πάρε - βάλε στον Γαλανόπουλο, ο οποίος σε κενή εστία ήταν δύσκολο να αστοχήσει.

Έξι λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 51', ο Λιβάγια, ο οποίος μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο έχασε μία πολύ καλή ευκαιρία για να κάνει το 2-0, αλλά ο Κνετ απέκρουσε το σουτ.

Ο Παναιτωλικός έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 53' με τον Τσιγκρίνσκι να κάνει λάθος πάσα στον Νεντελτσεάρου και ο Ντάλσιο έκλεψε και σούταρε αλλά ο Αθανασιάδης μπλόκαρε σταθερά.

Η ομάδα του Αγρινίου έγινε πιο επιθετική στη συνέχεια, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Δικέφαλο και έχασε με 1-0.

Οι συνθέσεις

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Μπακάκης (67' Σβάρνας), Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσεάρου, Μιτάι (79' Ινσούα), Σάκχοφ, Γαλανόπουλος, Μάνταλος (79' Μαχαίρας), Λιβάι Γκαρσία (51' Λιβάγια), Τάνκοβιτς (67' Σιμόες), Ολιβέιρα.

Παναιτωλικός (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Τζανακάκης (69' Αριγίμπι), Μαλλής, Κωνσταντόπουλος, Περέιρα (63' Μάζουρεκ), Λιάβας, Ταχάρ (76' Γιάκολις), Τσιγγάρας, Μανθάτης (69' Μεντίνα), Ντάλσιο, Βέργος (63' Αζάντι).