Όλα μηδέν στη Λάρισα

Δεν βρήκαν δίχτυα ΑΕΛ και ΠΑΣ Γιάννινα στο "Αλκαζάρ".

ΑΕΛ και ΠΑΣ Γιάννινα, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του «Αλκαζάρ», με στόχο να δημιουργήσουν από το πρώτο λεπτό και να μεταφέρουν κίνδυνο η μια ομάδα στην περιοχή της άλλης. Ωστόσο σταδιακά αμφότερες έδειξαν νευρικότητα, κάνοντας αρκετά λάθη.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που απείλησαν για πρώτη φορά στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Φιλίπ να κάνει ένα από τα γνωστά ανεβάσματα και να τροφοδοτεί τον Μιλοσάβλιεβιτς που είχε πατήσει περιοχή αλλά τον δεύτερο να πλασάρει άστοχα.

Το σύνολο του Αργύρη Γιαννίκη σπατάλησε την πρώτη του καλή στιγμή στο 29ο λεπτό. Ο Παμλίδης, πρόλαβε τον Νάγκι που δεν υπολόγισε καλά τη φάση, με την μπάλα να στρώνεται στον Καρτάλη που παρότι είχε κενή εστία, έχασε τον έλεγχο της μπάλας.

Λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΣ, έφυγε στην κόντρα με τον πιο κινητικό του ποδοσφαιριστή τον Παμλίδη αλλά το πλασέ του Έλληνα άσου, έφυγε δίπλα από την εστία της ΑΕΛ, με το ημίχρονο να παραμένει στο μηδέν.

Στο δεύτερο μισό οι δύο ομάδες, δεν μπόρεσαν να βρουν ρυθμό. Οι κλειστές άμυνες, δεν επέτρεψαν ούτε στους γηπεδούχους ούτε στον ΠΑΣ να δημιουργήσουν.

Η μπάλα έμεινε περισσότερο στον χώρο του κέντρου, με την πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου να έρχεται για τον ΠΑΣ Γιάννινα στο 76', με τον Παμλίδη να βγάζει στην κόντρα τον Κρίζμαν αλλά το σουτ του δεύτερου δεν ήταν ιδανικό για να κερδίσει τον Νάγκι.

Οι προπονητές των δύο ομάδων προσπάθησαν με τις κινήσεις τους να αλλάξουν την εικόνα του παιχνιδιού χωρίς επιτυχία. Το τελικό σφύριγμα του Βασίλη Φωτιά, έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Οι συνθέσεις

ΑΕΛ (Γιάννης Τάτσης): Νάγκι, Ηλιάδης (Τρούγιτς 63'), Μιχαήλ, Σπαρβ, Φιλιπ, Μιλοσάβλιεβιτς, Πλατέλλας (Γλυνός 69΄), Ζίζιτς, Πινακάς, Μπέρτος (Νούνιτς 78΄), Νικολιάς

ΠΑΣ Γιάννινα (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας, Εραμούσμπε, Κάργας, Πίρσμαν, Σιόντης, Ντομίνγκεζ, Καρτάλης (Λιάσσος 88'), Ελευθεριάδης (Λώλης 77'), Παμλίδης (Νάουμες), Κρίζμαν (Παντελάκης 92').